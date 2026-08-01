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Große Ohren, XL-Füße und Latzhose: Die Diddl-Maus war in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren ein fester Bestandteil vieler Kinder- und Jugendzimmer – und besonders vieler Schultaschen. Von Notizblöcken über Schreibhefte und Kalender bis hin zu Bettwäsche, Geschirr und Rucksäcken reichte das Sortiment. Die Figur geht auf den Grafiker und Illustrator Thomas Goletz zurück – und sie feiert nun ein sichtbares Comeback.

Diddl-Maus: Was wurde aus dem Kult der 90er?

Diddl is back – und mit der Rückkehr kommen auch viele der Produkte zurück, die lange als typisch für die Marke galten. Der Ursprung der Figur liegt in einer Skizze aus dem Jahr 1990: Zunächst war es ein Känguru mit Riesenfüßen und auffälligen Ohren. Daraus entwickelte sich eine Springmaus mit Latzhose – und schließlich eine Postkartenserie mit der markanten Maus.

In den folgenden Jahren wuchs die Produktwelt deutlich: Notizblöcke, Plüschtiere, Mäppchen, Taschen und vieles mehr. Diddl-Merchandise wurde auf Schulhöfen teils heiß gehandelt und war ein begehrtes Sammelobjekt. Mitte der 2000er-Jahre wurde es stiller um die Figur – inzwischen ist sie wieder da, inklusive neuer Artikel bis hin zum Ausmalbuch.

Diddl-Blöcke: Warum sie so besonders waren

Für viele war der Reiz der Diddl-Blöcke nicht nur das Motiv, sondern die Vielfalt: unterschiedliche Designs, Sondereditionen und teils besondere Effekte machten einzelne Blätter begehrt. Manche Produkte waren bekannt für ihren süßen Duft (etwa nach Erdbeere oder Vanille), andere setzten auf Flockprints, Metallic-Optik oder Leuchteffekte.

Neben der Diddl-Maus selbst tauchten auch weitere Figuren aus der Motivwelt auf – etwa Diddls Freundin Diddlina oder das Pferd Loupsily. Seltene oder spezielle Diddl-Blöcke erzielen heute teils hohe Preise, was den anhaltenden Sammlerwert unterstreicht.

Welt von Diddl: Welche Produkte aktuell erhältlich sind

Das Comeback zeigt sich nicht nur in einer Produktart, sondern in einer breiten Auswahl. Dazu gehören unter anderem:

Diddl-Blöcke & Notizbücher (Bürobedarf) Schreibwaren wie Stifte, Etuis und kleine Bürohelfer Diddl-Malbücher und Sticker-Produkte (bis hin zum Ausmalbuch) Tassen und Lesezeichen als Alltags- und Geschenkartikel Plüschfiguren/Kuscheltiere und Accessoires wie Mäppchen

Wer sich dafür interessiert, kann diese Produkte beispielsweise bei Thalia entdecken und erwerben.

Nostalgie als Trend: Warum Diddl wieder funktioniert

Revivals wie dieses passen in eine Entwicklung, die sich seit einigen Jahren beobachten lässt: Nostalgie wird zu einem starken Impuls – nicht nur emotional, sondern auch praktisch. Viele Artikel rund um Diddl sind Alltagsgegenstände, die neben dem Erinnerungswert eine klare Nutzung haben: Notizbuch, Tasse, Stift oder kleine Geschenkidee. Genau dadurch wirkt das Comeback anschlussfähig – für frühere Fans ebenso wie für Menschen, die die Figur neu kennenlernen.

Diddl Revival im Überblick

Die Rückkehr von Diddl zeigt sich vor allem in der Breite: Klassische Blöcke und Notizbücher stehen weiterhin im Zentrum, ergänzt um Schreibwaren, Malbücher, Tassen, Lesezeichen und Plüschfiguren. Gleichzeitig erinnert das Comeback daran, warum Diddl einst Kult war: durch eine starke Motivwelt, sammelbare Designs und Produkte, die den Alltag vieler geprägt haben.

Ob als kurze Erinnerung an die Schulzeit oder als aktuelle Motivwelt für Papier- und Geschenkartikel: Diddl is back – und wer sich umsehen möchte, findet entsprechende Produkte unter anderem bei Thalia.