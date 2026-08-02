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Der kabellose Stielstaubsauger dreame V20 Pro-A wird derzeit bei mehreren größeren Händlern rund 18 Prozent unter dem zuletzt üblichen Preis geführt, unter anderem bei Amazon, Otto und MediaMarkt. Parallel dazu taucht der Modellname auffällig weit oben in den Suchtrends auf. Ein Preisnachlass allein macht ein Gerät aber noch nicht zur sinnvollen Anschaffung. Wir haben uns angesehen, was der Sauger kann, wo er schwächelt und welche Haushalte tatsächlich etwas davon haben.

Warum das Modell gerade so viel gesucht wird

Ein Ausreißer in den Suchtrends entsteht selten aus einem einzigen Grund. Beim V20 Pro-A kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen der Preis: Wenn mehrere Händler gleichzeitig reduzieren, folgt fast automatisch eine Welle an Test- und Preisvergleichssuchen, weil Interessierte prüfen wollen, ob der Nachlass echt ist. Zum anderen der Modellzyklus. Das Gerät kam im Spätsommer 2025 mit einer UVP von 429 Euro auf den Markt, inzwischen liegt der Straßenpreis deutlich darunter, zwischenzeitlich wurde er für 329 Euro gelistet, der bisher niedrigste beobachtete Preis lag bei 299 Euro. Wer ein Vorjahresmodell reduziert sieht, sucht in der Regel erst einmal nach Erfahrungsberichten.

Dazu kommt der Vergleichsreflex. Der Begriff Akkusauger ist in Deutschland stark von einer Premiummarke geprägt, viele Suchanfragen laufen als direkter Vergleich. Dass ein Hersteller aus China mit ähnlicher Ausstattung ein Preissegment darunter antritt, erzeugt erfahrungsgemäß Suchvolumen. Und schließlich ist Ende Juli klassische Umzugs- und Renovierungssaison, bei vielen Haushalten kommt der Fellwechsel der Haustiere dazu.

Was der V20 Pro-A technisch mitbringt

dreame gibt für das Modell eine Saugleistung von bis zu 210 Air Watt an, die Nennleistung liegt bei 610 Watt. Der Sauger arbeitet beutellos mit einem 0,5-Liter-Behälter und einem fünfstufigen Filtersystem inklusive H14-HEPA-Filter, der laut Hersteller 99,99 Prozent der Partikel bis 0,1 Mikrometer zurückhält. Für Allergikerhaushalte ist das ein relevantes Ausstattungsmerkmal.

Zwei Funktionen unterscheiden das Gerät von einfacheren Modellen. Die GapFree-Kantenerkennung schließt über Sensoren an der Vorderkante den vorderen Düsenbereich, sobald eine Wand erkannt wird, was die Saugleistung direkt an Fußleisten erhöht. Die TangleCut-Rollenbürste trennt aufgewickelte Haare bereits beim Saugen, sodass das nachträgliche Entwirren der Bürste meist entfällt. Dazu kommt ein um 90 Grad abknickbares Saugrohr für die Arbeit unter Sofas und Betten sowie eine Bodenstation, auf der Gerät und Zubehör geladen und verstaut werden, ohne dass gebohrt werden muss.

Bei der Laufzeit sollten Sie realistisch kalkulieren. Die angegebenen 90 Minuten gelten für die niedrigste Stufe, in Tests wurden dort rund 60 Minuten erreicht, auf der höchsten Stufe etwa zwölf Minuten. Für eine Wohnung mittlerer Größe reicht das im Alltag, für ein Haus über mehrere Etagen im Turbomodus eher nicht.

Die Marke dahinter

dreame gehört zu den Herstellern, die aus dem Xiaomi-Umfeld gewachsen sind und sich in Europa inzwischen als eigenständige Marke für Bodenpflege positioniert haben. Das Portfolio reicht von Saugrobotern über Wischsauger bis zu Akkusaugern, die Produktzyklen sind kurz. Genau das erklärt einen Teil der Preisbewegung: Sobald Schwester- und Nachfolgemodelle wie der V30 oder der Z20 im Markt sind, geraten ältere Geräte im Preis unter Druck. Für Käuferinnen und Käufer ist das eher ein Vorteil, solange Verschleißteile wie Filter und Bürsten verfügbar bleiben. Der Kundendienst in Deutschland wird in Nutzerbewertungen unterschiedlich beurteilt, ein Blick auf die Rückgabebedingungen des jeweiligen Händlers lohnt sich deshalb.

Der Preis im Marktumfeld

Bei einer UVP von 429 Euro und rund 18 Prozent Nachlass landet das Gerät je nach Händler im Bereich zwischen etwa 300 und 350 Euro. Damit bewegt es sich in der oberen Mittelklasse und liegt spürbar unter dem, was vergleichbar ausgestattete Modelle bekannter Premiummarken kosten. Die Einordnung als solides Preis-Leistungs-Verhältnis findet sich auch in mehreren unabhängigen Tests wieder.

Ob der Zeitpunkt passt, hängt von Ihrer Ausgangslage ab. Dafür spricht, dass der aktuelle Preis nah am bisher beobachteten Tiefstwert liegt und dass mehrere Händler gleichzeitig reduziert haben, wodurch Sie bei Lieferzeit und Rückgabe die Wahl haben. Dagegen spricht, dass im Herbst mit Black Friday und Weihnachtsgeschäft erfahrungsgemäß eine weitere Rabattrunde ansteht. Wer nicht dringend ein Gerät braucht, verliert durch Abwarten wenig.

Woran sich Skepsis entzündet

Kritik gibt es, und sie ist nachvollziehbar. Die Ladezeit von rund vier Stunden ist lang, ein Wechselakku liegt dem Standardlieferumfang nicht bei. Das Gerät steht nicht frei, sondern braucht die Station oder eine Anlehnmöglichkeit. Der 0,5-Liter-Behälter ist für größere Wohnungen knapp bemessen. Unter Volllast wird der Sauger deutlich hörbar, in den unteren Stufen bleibt er dagegen zurückhaltend. Und bei der Fugenreinigung schneidet er schwächer ab als an offenen Kanten.

Hinzu kommt eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Herstellerangaben. Die kursierenden Werte zur Saugkraft schwanken erheblich, je nach Quelle ist von 24 kPa, 25.000 Pa oder gemessenen 38.400 Pa die Rede. Solche Zahlen sind zwischen Marken kaum vergleichbar, weil ein einheitlicher Messstandard fehlt. Aussagekräftiger als das Datenblatt sind Praxistests auf Teppich und Hartboden.

Für wen sich der Kauf rechnet

Sinnvoll ist das Gerät vor allem für Haushalte mit gemischten Böden, also Hartboden und Teppich in Kombination, und für alle, bei denen täglich Haare anfallen, sei es durch Haustiere oder lange Haare im Haushalt. Hier zahlen sich TangleCut-Bürste und Kantensensorik im Alltag konkret aus. Ebenfalls gut aufgehoben sind Wohnungen bis etwa 100 Quadratmeter, in denen kurze Reinigungseinsätze zwischendurch die Regel sind. Allergikerhaushalte profitieren vom H14-Filter. Und wer von einem älteren Akkusauger mit schwächelndem Akku kommt oder erstmals von Kabel auf kabellos umsteigt, bekommt hier eine Ausstattung, die vor zwei Jahren noch dem oberen Preissegment vorbehalten war.

Für wen sich der Kauf eher nicht rechnet

Wenig Anlass zum Wechsel haben Sie, wenn bereits ein funktionierendes Gerät der oberen Klasse im Haushalt steht, denn der Leistungssprung wäre gering. In großen Häusern über mehrere Etagen stoßen Akkulaufzeit und der kleine Staubbehälter an Grenzen, dort bleibt ein Bodenstaubsauger mit Kabel oder ein Modell mit Wechselakku die praktischere Wahl. Auch wer Wert auf ein freistehendes Gerät legt oder häufig Fugen und stark strukturierte Böden reinigt, findet Alternativen, die besser passen. Und wenn der Anschaffungsdruck fehlt, ist Geduld eine legitime Option: Die nächste größere Rabattrunde steht im Herbst an.