Die Thermometer klettern, die Sonne brennt vom Himmel herab und die Sehnsucht nach einer erfrischenden Abkühlung wird immer größer. In solchen Momenten greifen viele Menschen zu Eis – doch wer hat schon Lust, bei dieser Hitze zum Eiscafé zu gehen? Ein neuer Trend aus den sozialen Medien bietet die perfekte Lösung: gefrorene Wassermelone mit Milch, die sich im Handumdrehen in ein cremiges, köstliches Eis verwandelt. Was nach Hexerei klingt, ist in Wahrheit einfach nur clever.

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Das Simple-Rezept: So funktioniert's

Die Zubereitung könnte nicht unkomplizierter sein. Sie benötigen lediglich eine Wassermelone, etwas Milch – ob Kuh-, Pflanzen- oder Kondensmilch bleibt ganz Ihnen überlassen – und einen Löffel.

Der erste Schritt ist das Wichtigste: Halbieren Sie die Wassermelone und löffeln Sie eine Kuhle aus. Platzieren Sie beide Hälften mit der Schnittfläche nach oben in Ihren Gefrierschrank. Lassen Sie die Melone dort ein bis zwei Tage lang durchfrieren, bis sie vollständig gefroren ist. Das Warten lohnt sich – nur so entsteht später die richtige Konsistenz.

Zum Halbieren der Wassermelone ist ein gutes Messer besonders wichtig. Amazon bietet eine Menge Messerblöcke* diverser Marken an.

Ist die Wassermelone durchgefroren, können Sie mit der Zubereitung beginnen. Gießen Sie etwas Milch direkt in die ausgelöffelte Mitte. Jetzt kommt der magische Moment: Vermischen Sie die Milch mit dem Löffel kräftig mit dem gefrorenen Fruchtfleisch. Je intensiver Sie rühren, desto cremiger wird das Eis. Nach wenigen Minuten entsteht wie von Zauberhand ein sämiges selbstgemachtes Wassermelonen-Milch-Eis.

Tipp für Profis: Wer es noch eleganter und professioneller möchte, kann die fertige Eiscreme auch mit einem hochwertigen Eisportionierer* servieren – so entstehen schöne, gleichmäßige Kugeln, die sich hervorragend präsentieren lassen.

Warum dieser Trend so beliebt ist

Die Beliebtheit des DIY-Eis-Trends ist schnell erklärt: Erstens ist die Zubereitung spielend einfach – es braucht keine speziellen Maschinen, keine komplizierten Rezepte und keinen großen Aufwand. Zweitens ist die Wassermelone an sich bereits ein perfektes Sommerprodukt: Sie besteht zu über 90 Prozent aus Wasser und ist daher extrem erfrischend. Drittens hat man das Eis direkt in der gefrorenen Schale, was nicht nur praktisch ist, sondern auch optisch beeindruckend wirkt.

Besonders an heißen Tagen, wenn die Temperaturen über 30 Grad Celsius klettern, ist dieses hausgemachte Eis eine Wohltat für Körper und Seele.

Variationen für Kreative

Haben Sie Lust, das Basis-Rezept zu verfeinern? Mit wenigen zusätzlichen Zutaten entstehen neue Variationen: Ein Schuss Minzsirup* bringt extra Frische, etwas Zucker oder Honig macht es süßer, und wer es cremiger mag, greift zu Kondensmilch* statt normaler Milch. Auch verschiedene Milchsorten* – von Kokosmilch* über Mandelmilch* bis zu klassischer Kuhmilch – schaffen unterschiedliche Geschmackserlebnisse.

Dein Appetit ist geweckt? Hochmoderne Alternativen

Falls Sie so begeistert von hausgemachtem Eis sind, dass Sie sich die Arbeit noch leichter machen möchten, gibt es auch technische Lösungen auf dem Markt. Besonders im Trend liegen derzeit die Ninja Creami* und der Ninja Slushi* – moderne Küchengeräte, die gefrorene Getränke und Früchte im Handumdrehen in cremiges Eis verwandeln. Wer keine Lust hat, zwei Tage auf sein Eis zu warten, kann mit dem Slushi oder der Creami in kürzester Zeit sein perfektes Sommereis genießen – oft schon nach wenigen Stunden. Beide Geräte sind mittlerweile auch bei Amazon erhältlich und versprechen noch schneller und noch variabler zum perfekten Sommereis zu gelangen.

Einfachheit schlägt Komplexität

Der Trend der gefrorenen Wassermelone mit Milch zeigt einmal mehr: Die besten Ideen sind oft die einfachsten. Mit minimalem Aufwand, kaum Kosten und nur wenigen Minuten Zubereitungszeit entsteht ein Eis-Erlebnis, das jeden Eiskaffee in der teuersten Eisdiele schlagen kann. An heißen Sommertagen ist dieses DIY-Wassermelonen-Eis die perfekte Abkühlung – schnell, erfrischend und garantiert selbstgemacht.

Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Warum also nicht schon heute eine Wassermelone in den Gefrierschrank stellen und sich auf ein erfrischendes Abenteuer vorbereiten? Ihr Sommer wird es Ihnen danken.

Dieser Text wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt, redaktionell bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.