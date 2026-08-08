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Der Himmel über Deutschland wird sich am Abend des 12. August verdunkeln. Eine partielle Sonnenfinsternis zieht über das Land – ein Naturereignis, das in dieser Intensität nicht häufig zu beobachten ist. Während in Spanien die Sonne sogar komplett bedeckt wird, werden Beobachter in Norddeutschland ein beeindruckendes Schauspiel erleben: Die Sonne schrumpft zu einer schmalen Sichel zusammen. Doch wer diesen Moment einfangen möchte, muss sich vorab mit dem richtigen Schutz auseinandersetzen. Spezielle Sonnenfinsternisbrillen sind dafür essentiell – und diese sind aktuell über den Onlinehandel wie Amazon leicht zu beschaffen.

Was ist eine Sonnenfinsternis? – Die physikalischen Hintergründe

Eine Sonnenfinsternis ist ein astronomisches Phänomen, das nur unter ganz bestimmten Bedingungen auftritt. Damit es zu einer Verdunkelung kommt, müssen Sonne, Mond und Erde exakt in einer Linie stehen – und das kann nur bei Neumond geschehen. Der Mond wirkt dann wie eine schwarze Silhouette vor der Sonne und wirft seinen Schatten auf die Erde.

Dass Sonnenfinsternisse so selten sind, hat einen einfachen Grund: Meistens zieht der Mond nördlich oder südlich an der Sonne vorbei, ohne sie zu verdecken. Eine exakte Konstellation ist deshalb ein kosmisches Glücksspiel – und macht jede Finsternis zu einem besonderen Event für Astronomen und Himmelsbeobachter weltweit.

Partielle und totale Sonnenfinsternis – Das unterscheidet sie

Es gibt verschiedene Arten von Sonnenfinsternissen. Bei einer totalen Sonnenfinsternis fällt der Kernschatten des Mondes in einem etwa 300 Kilometer breiten Streifen auf die Erdoberfläche. Wer sich in diesem Gebiet befindet, sieht die Sonne komplett verdunkelt. Nördlich und südlich dieses Kernschattens ist hingegen nur eine partielle Sonnenfinsternis sichtbar – hier ist ein Teil der Sonne noch zu sehen.

Am 12. August 2026 erleben wir in Deutschland eine partielle Finsternis. In Norddeutschland wird die Sonne zu etwa 85 Prozent bedeckt sein, in Teilen Süddeutschlands sogar bis zu 90 Prozent. Ein dramatischeres Bild zeigt sich in Spanien und Teilen Islands sowie Grönlands: Dort wird eine totale Sonnenfinsternis stattfinden, bei der die Sonne vollständig verschwindet.

Eine Sonderform ist die ringförmige Sonnenfinsternis. Sie entsteht, wenn der Mond besonders weit von der Erde entfernt ist und die Sonne deshalb nicht komplett verdecken kann – sie erscheint dann als leuchtender Ring um den Mond.

Zeitplan für die Sonnenfinsternis am 12. August 2026

Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in Deutschland gegen 19.15 bis 19.20 Uhr – in Köln beispielsweise um 19.18 Uhr. Weiter nördlich startet das Spektakel einige Minuten früher, weiter südlich etwas später.

Den Höhepunkt erreicht die Verdunkelung je nach Standort zwischen 20.06 Uhr und 20.12 Uhr – dann ist die Sonne am stärksten bedeckt. In Köln ist der Höhepunkt um 20.12 Uhr. Das Ende der Finsternis ist vom genauen Ort abhängig: In Köln endet die partielle Finsternis um 21.04 Uhr, wobei die Sonne bereits um 20.58 Uhr untergeht – die Beobachtung endet also praktisch mit dem Sonnenuntergang.

Wer die exakten Zeiten für seinen genauen Wohnort wissen möchte, findet auf der Website Time and Date detaillierte Informationen und sogar Simulationen zum Verlauf der Finsternis.

Sonnenfinsternisbrillen: Worauf Sie beim Kauf achten sollten

Ein direkter Blick in die Sonne kann zu Augenschäden führen – deshalb ist die richtige Schutzausrüstung empfehlenswert.

Was sind Sonnenfinsternisbrillen? Diese speziellen Schutzbrillen bestehen aus Pappe und einer extrem dunklen Folie, die etwa 99,99 Prozent des Sonnenlichts filtert. Herkömmliche Sonnenbrillen bieten hier keinen ausreichenden Schutz – ihre Gläser sind dafür viel zu hell. Erst eine zertifizierte Sonnenfinsternis-Schutzbrille mit der entsprechenden Filterdichte schützt die Augen wirklich vor Schäden.

Gute Nachricht für kurzfristig Entschlossene: Diese Brillen sind problemlos im Onlinehandel erhältlich und kosten nur wenige Euro. Auch auf Amazon finden sich aktuell zahlreiche Modelle – sowohl Einzelbrillen als auch praktische Packs für die ganze Familie. Beim Kauf sollten Sie unbedingt auf das ISO-12312-2-Zertifikat achten, das garantiert, dass die Brille tatsächlich sicher ist.

Die nächsten Sonnenfinsternisse in Deutschland

Die Sonnenfinsternis am 12. August 2026 wird ein besonderes Ereignis sein – doch es wird lange auf sich warten lassen, bis wir in Deutschland wieder eine totale Sonnenfinsternis sehen. Die nächste partielle Finsternis wird es am 2. August 2027 geben (in Deutschland wieder nur partiell sichtbar).

Eine totale Sonnenfinsternis über Deutschland ist erst am 3. September 2081 zu erleben – und in Norddeutschland sogar erst am 7. Oktober 2135. Wer also die Gelegenheit am 12. August nutzen möchte, sollte dies nicht verpassen.

Bonus-Tipp: Die Perseiden in der gleichen Nacht

Wer am späten Abend des 12. August noch einmal in den Himmel blickt, kann sich auf ein weiteres Naturschauspiel freuen – ganz ohne Schutzbrille. In der Nacht erreicht der Sternschnuppenstrom der Perseiden seinen Höhepunkt. Da dieser auf einen Neumond fällt, sind die Chancen bei klarer Sicht ausgezeichnet, eine oder mehrere Sternschnuppen zu sehen. Ein perfekter Abend für Himmelsbeobachter.