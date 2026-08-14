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Was Hisense auszeichnet

Hisense hat sich in den vergangenen Jahren als einer der großen TV-Hersteller etabliert. Das Unternehmen lieferte 2024 weltweit rund 29 Millionen TV-Geräte aus und erreichte damit einen Marktanteil von etwa 14 Prozent. Die Marke konzentriert sich dabei vor allem auf Mini-LED-Technologie und QLED-Displays – also Fernseher, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, ohne dabei Kompromisse bei der Bildqualität eingehen zu müssen.

Besonders im Bereich der großen Bildschirme hat Hisense eine starke Position. Bei Fernsehern mit 75 Zoll und größer führt das Unternehmen weltweit den Markt an. Auch die EISA Awards 2024-2025 würdigten mehrere Hisense-Modelle mit Auszeichnungen in den Kategorien Mini-LED und Gaming-TV.

Angebot gültig bis heute 14.08.2026.

Warum sich ein Fernseherkauf gerade jetzt lohnt

Preise sind deutlich gesunken. Im Oktober 2025 waren Fernseher im Durchschnitt etwa zehn Prozent günstiger als im Vorjahr. Diese zusätzlichen Rabatte der aktuellen Aktion verstärken diesen Trend. Wer in den letzten Jahren mit einem TV-Kauf gehadert hat, findet nun bessere Preise vor.

Die Bildtechnologie ist ausgereift. Moderne Fernseher mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung bieten scharfe 4K-Bilder mit hohem Kontrast und realistischen Farben. Diese Technologie ermöglicht tiefer schwarze Bereiche und hellere Spitzenwerte als ältere LCD-Modelle.

Streaming ist mittlerweile Standard. Aktuelle Hisense-Fernseher kommen mit vorinstallierten Apps für Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und weitere Dienste. Die Bedienung erfolgt über das Smart-TV-System, zusätzliche Streaming-Boxen sind nicht erforderlich.

Gaming-Features sind stärker geworden. Viele neue Modelle unterstützen hohe Bildwiederholraten (bis zu 144 Hz bei einigen Varianten), VRR und niedrige Latenz – das macht Sie für Gaming interessant.

Angebot gültig bis heute 14.08.2026.

Timing ist entscheidend

Befristete Angebote wie dieses sind zeitlich begrenzt. Historisch zeigt sich, dass große Rabatte auf TV-Geräte eher selten sind. Wer an einem Fernseher-Kauf interessiert ist, sollte die verbleibende Zeit nutzen – heute ist das Angebot mit Ende des Tages beendet.