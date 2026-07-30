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Der Sommer 2026 bringt wieder Temperaturen mit sich, bei denen nicht nur Menschen ins Schwitzen kommen. Auch unsere vierbeinigen Begleiter leiden unter der Hitze – manchmal sogar erheblich. Während Menschen durch Schweiß ihre Körpertemperatur regulieren können, haben Hunde und viele andere Haustiere diese Möglichkeit nicht. Sie sind auf externe Unterstützung angewiesen. Das hat zu einer wachsenden Nachfrage nach speziellen Kühlprodukten geführt, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist.

Warum Haustiere bei Hitze besonders gefährdet sind

Hunde nutzen primär das Hecheln zur Temperaturregulation. Bei extremer Hitze stoßen sie schnell an ihre natürlichen Grenzen. Besonders anfällig sind Rassen mit kurzen Schnauzen wie Möpse oder Bulldoggen, ältere Tiere und solche mit dichtem Fell. Ein Hitzestau kann zu Überhitzung führen – ein ernstzunehmender Gesundheitszustand, der schnell kritisch werden kann.

Cooling Vests: Konstante Nachfrage in 2026

Kühlwesten für Hunde erfreuen sich einer stabilen und wachsenden Beliebtheit. Das Prinzip ist einfach: Die Westen nutzen evaporative Kühlung oder Gel-Einsätze, die gekühlt werden können. Der Hund trägt die Weste wie ein normales Halstuch, und die Kühlwirkung entlastet seinen Körper während warmer Tage.

Der Vorteil liegt in der Praktikabilität: Die Westen lassen sich leicht anlegen und sind beim Spaziergang oder im Garten einsetzbar. Für aktive Hunde, die nicht auf Bewegung verzichten möchten, bieten sie eine gute Lösung. Im Vergleich zu früheren Jahren ist die Nachfrage 2026 deutlich höher, was zeigt, dass Hundebesitzer zunehmend in die Gesundheit ihrer Tiere investieren.

Gefrorene Spielzeuge: Einfach, aber wirksam

Gefrorene Spielzeuge sind ein beliebtes und kostengünstiges Kühlprodukt. Sie werden einfach ins Gefrierfach gelegt und bieten dem Hund dann über längere Zeit hinweg eine kühlende Wirkung. Besonders beliebt sind Kauartikel oder Bälle, die mit Wasser gefüllt sind und im gefrorenen Zustand zusätzlich die Zähne des Hundes massieren.

Der Vorteil: Diese Produkte sind erschwinglich und kombinieren mehrere Funktionen – Kühlung, Beschäftigung und Zahnpflege in einem. Allerdings sollten Hunde nicht zu lange am gefrorenen Material kauen, da ansonsten Zahnverletzungen drohen können.

Kühl-Betten für Haustiere: Komfort und Erholung

Kühl-Betten stellen ein weiteres Segment dar, das an Bedeutung gewinnt. Diese speziellen Liegeflächen nutzen selbstkühlende Materialien oder Gel-Einsätze, um eine kühlere Oberfläche zu bieten als herkömmliche Hundebetten. Das Haustier kann sich darauf ausruhen, ohne dabei von der Wärme des Materials zusätzlich belastet zu werden.

Diese Produkte eignen sich besonders für den Innenbereich und bieten dem Hund einen komfortablen Rückzugsort während der heißesten Tageszeiten. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich und haben sich als stabiles Nischensegment etabliert – mit konstant hoher Nachfrage und guter Gewinnmarge.

Haustier-Pools: Wasserspaß und Abkühlung

Eine weitere Option, die in der warmen Jahreszeit immer beliebter wird, sind spezielle Pools für Haustiere. Diese reichen von aufblasbaren Becken bis hin zu stabilen Hartschalenpools, die im Garten oder auf der Terrasse aufgestellt werden. Sie bieten Hunden, Katzen und anderen Haustieren die Möglichkeit, sich spontan abzukühlen – besonders dann, wenn das einfache Wasserspiel genauso wichtig ist wie die Temperaturregulation.

Der Vorteil liegt in der Flexibilität: Ein Haustier-Pool ermöglicht aktive Erholung und Beschäftigung zugleich. Viele Hunde lieben das Wasser, und ein eigenes, leicht erreichbares Becken im eigenen Garten macht die Abkühlung unkompliziert. Aufblasbare Varianten sind platzsparend, lassen sich schnell auf- und abbauen und sind kostengünstig in der Anschaffung. Festinstallierte Pools bieten dafür mehr Stabilität und Langlebigkeit.

Besonders für Hunde, die ohnehin gerne schwimmen, ist dies eine ideale Ergänzung zum Sommer-Equipment. Die Pools lassen sich leicht befüllen und sind einfach zu reinigen – eine praktische Lösung für Haustierhalter mit Garten oder ausreichend Platz

Was Sie bei der Hitze keinesfalls tun dürfen

Die Versuchung ist groß, schnelle Lösungen zu suchen, doch es gibt klare Dinge, die Sie vermeiden sollten:

Niemals zu lange Kühlprodukte einsetzen: Eine kontinuierliche Unterkühlung schadet dem Hund genauso wie die Überhitzung. Kühlwesten und Kühl-Betten sollten pausen machen, damit der Körper seine natürliche Temperaturregulation nicht ganz verliert.

Kaltwasser-Schocks vermeiden: Ein plötzliches Bad in eiskaltem Wasser ist gefährlich. Die schnelle Temperaturveränderung belastet den Kreislauf des Hundes erheblich. Lauwarmes Wasser ist die bessere Option.

Niemals den Hund in der prallen Sonne lassen: Parked cars, kleine Räume ohne Belüftung und direkte Sonneneinstrahlung sind lebensbedrohlich. Ein Hund kann sich nicht selbst in Sicherheit bringen.

Fütterungszeiten beachten: Schwere Mahlzeiten direkt vor oder nach Belastung bei Hitze können zu Magendrehung führen. Leichte, verteilte Mahlzeiten sind besser.

Keine Pausen beim Spaziergang ignorieren: Ihr Hund wird Ihnen nicht sagen, wenn ihm zu heiß wird. Achten Sie auf Zeichen wie exzessives Hecheln, Sabbern oder Lethargargien und kehren Sie ins Kühle zurück.

Ein wachsendes Segment mit Zukunftspotenzial

Die Haustier-Kühlprodukte sind zwar noch ein vergleichsweise kleines Marktsegment, gewinnen aber zunehmend an Bedeutung – nicht nur wegen steigender Temperaturen, sondern auch wegen des wachsenden Bewusstseins für Tiergesundheit. Konsumenten sind bereit, für hochwertige Produkte zu zahlen, die das Wohlbefinden ihrer Haustiere sichern.

Ob Cooling Vest, gefrorenes Spielzeug oder Kühl-Bett – die richtige Kombination aus Produkten und verantwortungsvollem Umgang hilft deinem Haustier, die heißen Tage unbeschadeter zu überstehen.