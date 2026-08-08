Steigende Temperaturen in Köln führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Abkühlungsmöglichkeiten. Passend dazu bietet der Onlinehändler Amazon in Kooperation mit dem Hersteller Intex eine Rabattaktion mit Preisnachlässen von bis zu 45 Prozent an. Die Angebote umfassen Pools, Whirlpools sowie Luftmatratzen und entsprechendes Zubehör für den heimischen Garten.

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Aufstellpools für den Garten im Angebot

Im Zentrum der Aktion stehen die Intex Pools in diversen Größen. Das Sortiment reicht von kleineren Becken bis hin zu Modellen für die ganze Familie. Laut Hersteller sind die Stahlrahmen-Pools einfach aufzubauen und langlebig. Im Rahmen der aktuellen Preisaktion sind bei einigen Modellen deutliche Ersparnisse möglich, was die Anschaffung eines eigenen Pools im Garten erleichtern kann.

Reduzierte Whirlpools für den Heimgebrauch

Für Nutzer, die eine Entspannungsmöglichkeit für zu Hause suchen, sind die aufblasbaren Whirlpools von Intex eine Option. Diese Modelle verfügen über Massagedüsen und eine Heizfunktion. Während des Amazon Sales werden diese Whirlpools zu reduzierten Preisen angeboten. Sie eignen sich für die Nutzung durch mehrere Personen.

Luftmatratzen und weiteres Zubehör

Das Angebot von Intex umfasst neben Pools und Whirlpools auch eine Auswahl an aufblasbaren Luftmatratzen. Diese sind für den Einsatz im Pool, am See oder auf dem Balkon konzipiert. Die Rabatte von bis zu 45 Prozent gelten ebenfalls für Intex Zubehör, darunter Pumpen, Filter und Abdeckplanen. Somit ist auch die notwendige Ausstattung für den Betrieb eines Pools vergünstigt erhältlich.

Zeitlich begrenztes Angebot

Angesichts der anhaltenden Hitzewelle in Köln kann ein eigener Pool oder Whirlpool für Abkühlung sorgen. Die Intex Angebote bei Amazon sind zeitlich begrenzt. Aufgrund der Rabatte ist mit einer hohen Nachfrage nach den reduzierten Modellen zu rechnen, was die Verfügbarkeit beeinflussen könnte.

Fazit zur Intex-Rabattaktion

Die Intex-Aktion bei Amazon bietet eine Gelegenheit für Interessenten, die eine private Abkühlungsmöglichkeit suchen. Mit einer Ersparnis von bis zu 45 Prozent auf Pools, Whirlpools und Luftmatratzen sind Produkte des Herstellers preisreduziert verfügbar. Die Aktion ermöglicht es, den Garten für die Sommermonate auszustatten.

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So finden Sie die Angebote

Alle aktuellen Intex Angebote sind auf der Amazon-Webseite in der Kategorie „Garten & Outdoor“ zu finden. Dort können Interessierte die verschiedenen Pool-Modelle und Preise vergleichen, um die passenden Deals auszuwählen. Die Bestellung eines Pools oder Whirlpools erfolgt über den üblichen Online-Bestellprozess.

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