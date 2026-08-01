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Pommes sind schon fertig, das Hähnchen braucht noch zehn Minuten. Der Backofen läuft weiter, das Gemüse kühlt in der Zwischenzeit aus – am Ende landet doch wieder alles nacheinander auf dem Teller, statt gemeinsam warm zu werden. Genau dieses Nacheinander nervt, sobald mehrere Personen am Tisch sitzen oder zwei Gerichte gleichzeitig fertig werden sollen.

Bei Lidl gibt es dafür jetzt eine Lösung: Die SILVERCREST Doppelzonen-Heißluftfritteuse ist aktuell im Aktionspreis erhältlich, dazu passendes Zubehör mit Rabatten von bis zu 53 Prozent.

Zwei Gerichte gleichzeitig: SILVERCREST Doppelzonen-Heißluftfritteuse im Aktionspreis

Wer regelmäßig für die ganze Familie kocht oder mehrere unterschiedliche Beilagen gleichzeitig zubereiten möchte, ärgert sich oft über Airfryer mit nur einer Garkammer.

Die beiden getrennten Garzonen mit je 4,35 Litern lassen sich unabhängig voneinander steuern – Pommes und Hähnchen werden so tatsächlich gleichzeitig fertig, statt nacheinander. Mit Sync Finish berechnet das Gerät automatisch passende Garzeiten für zwei unterschiedliche Speisen; mit Sync Cook laufen beide Zonen mit identischen Einstellungen, praktisch bei größeren Mengen desselben Gerichts. Sieben Automatikprogramme sowie ein Temperaturbereich von 40 bis 240 Grad Celsius machen das Gerät zusätzlich für Gebäck oder schonendes Trocknen von Obst einsetzbar.

Einen konkreten Ausgangspreis oder Rabattwert nennt Lidl für das Gerät bislang nicht – nur den aktuellen Aktionspreis.

Ist das Nacheinander auf dem Teller gelöst, wartet nach dem Essen aber oft die nächste Hürde: das Putzen.

Weniger Putzen: MASTERPRO Backpapier-Formen für 6,99 Euro

Eingeweichte Schubladen nach dem Frittieren kennen die meisten Airfryer-Besitzer: Fett und Krümel setzen sich hartnäckig fest.

Die Einsätze aus fettbeständigem, wasserfestem Silikonpapier fangen genau das auf, sodass die Reinigung deutlich schneller geht. Erhältlich sind sie in zwei Größen – 200 Einsätze für Airfryer mit 3 bis 5 Litern sowie 120 Einsätze für Geräte mit 5 bis 6 Litern –, wichtig ist also, die passende Variante zur eigenen Fritteuse zu wählen. Ein Sicherheitshinweis dazu: Leere Einsätze sollten nie ohne Lebensmittel verwendet werden, da sie durch die Luftzirkulation ans Heizelement gelangen und beschädigt werden können.

Die MASTERPRO Backpapier-Formen kosten aktuell 6,99 Euro – satte 53 Prozent weniger als die UVP von 14,99 Euro.

Mehr als nur Frittieren: SILVERCREST Zubehör-Set für 9,99 Euro

Kann ein Airfryer auch backen und grillen? Mit dem mitgelieferten Standard-Zubehör kaum – dafür fehlt meist das passende Werkzeug.

Das siebenteilige Set aus Backform, Backblech, Grillgestell und vier Spießen macht mit ILAG-Antihaftbeschichtung und Hitzebeständigkeit bis 230 Grad Celsius auch Kuchen, Aufläufe oder Grillspieße im Airfryer möglich – Einsatzmöglichkeiten weit über reines Frittieren hinaus.

Für wen lohnt sich der Umstieg?

Mit der Doppelzone kommen Pommes und Hähnchen künftig zur gleichen Zeit auf den Teller, nicht mehr nacheinander – das Nacheinander vom Anfang ist damit erledigt. Richtig lohnt sich das aber erst, sobald regelmäßig drei oder mehr Personen mitessen oder zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig auf den Tisch sollen; für Singles oder kleine Portionen bleibt die zweite Garzone meist ungenutzt.

Den größten Rabatt im gesamten Angebot gibt es dabei nicht beim Gerät selbst, sondern beim Zubehör: Die Backpapier-Einsätze kosten mit 53 Prozent Rabatt so wenig wie sonst nichts in diesem Sortiment – vorausgesetzt, die Größe passt zur eigenen Garzone (3–5 oder 5–6 Liter). Wer schon einen Airfryer besitzt und nur nachrüsten will, fährt mit Backpapier und Zubehör-Set ohnehin am günstigsten.