\u003C/a>",{"consent":333},"true",{"identifier":296,"content":335},{"call-to-action":336},{"params":337},{"url":300,"displayText":301},{"identifier":312,"content":339},{"title":340},"Was passt rein – und wie lange hält das Eis?",{"identifier":292,"content":342},{"text":343},"Die 42-Liter-Kapazität bietet Platz für bis zu 68 Dosen (à 330 Milliliter) ohne Eis, oder bis zu 32 Dosen mit Eis. Bei internen Tests bei 25 Grad Celsius hielt die Box das Eis tagelang. Bei echten Bedingungen (Outdoor, unterschiedliche Umgebungstemperaturen) kann die Leistung variieren – ein wichtiger Hinweis des Herstellers, der von anderen Anbietern oft vernachlässigt wird.",{"identifier":292,"content":345},{"text":346},"\u003Cb>Transport leicht gemacht\u003C/b>",{"identifier":292,"content":348},{"text":349},"Das Gewicht von knapp 14 Kilogramm leer machen diese Kühlbox zu einem Fall für Räder. Und genau diese hat die FrostVault 42L: robuste All-Terrain-Räder, die auch auf unebenem Untergrund funktionieren. Die Abmessungen liegen bei 72,6 Zentimeter Länge, 48 Zentimeter Breite und 48 Zentimeter Höhe. Zusätzlich gibt es geformte Tragegriffe, mit denen sich die Kühlbox auch im Auto, Wohnmobil oder Anhänger befestigen lässt.",{"identifier":296,"content":351},{"call-to-action":352},{"params":353},{"url":300,"displayText":301},{"identifier":292,"content":355},{"text":356},"Die Box kann sogar als Sitzgelegenheit genutzt werden – praktisch beim Camping oder beim Fußball im Park, wenn alle Bänke besetzt sind.",{"identifier":292,"content":358},{"text":359},"\u003Cb>Sicherheit und Verschluss\u003C/b>",{"identifier":292,"content":361},{"text":362},"Das Design sieht einen abschließbaren Deckel und einen Schubladenverschluss vor. Mit dem hochwertigen Verschlussmechanismus lässt sich die Box einhändig öffnen und schließen – ein Details, das beim Packen von Getränken Zeit spart.",{"identifier":325,"content":364,"styles":368},{"name":365,"free-html":367},{"params":366},{"freeHtmlName":329},{"html":331},{"consent":333},{"identifier":292,"content":370},{"text":371},"\u003Cb>Was ist im Lieferumfang enthalten?\u003C/b>",{"identifier":292,"content":373},{"text":374},"Mit der Ninja FrostVault 42L erhalten Sie die Kühlbox selbst, eine Schublade, einen großen wiederverwendbaren Kühlakku, eine Trennwand (die auch als Schneidebrett dient) und ein Vorhängeschloss. Optional sind zusätzliche Eispackungen, eine weitere Trennwand und weitere Schlösser einzeln zu erwerben.",{"identifier":292,"content":376},{"text":377},"\u003Cb>Preis und Garantie\u003C/b>",{"identifier":292,"content":379},{"text":380},"Der aktuelle Preis bei Ninja beträgt 249,99 Euro – eine Kostenersparnis von 100 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 349,99 Euro. Auf das Produkt gewährt Ninja eine fünfjährige eingeschränkte Garantie. Die Lieferung erfolgt kostenlos an Adressen in Deutschland und Österreich, in der Regel innerhalb von zwei bis vier Werktagen in Deutschland. Rückgaben sind innerhalb von 30 Tagen kostenlos möglich.",{"identifier":296,"content":382},{"call-to-action":383},{"params":384},{"url":300,"displayText":301},{"identifier":312,"content":386},{"title":387},"Kontext: Warum jetzt kaufen?",{"identifier":292,"content":389},{"text":390},"Angesichts der Temperaturen, die in diesem Sommer teilweise über 40 Grad kletterten und mit denen Wettermodelle bis Mitte Juli rechnen, ist eine zuverlässige Kühlbox mehr als ein Gadget. Sie wird zur notwendigen Ausrüstung für jeden, der die warmen Monate outdoor verbringt – sei es beim Camping, beim Picknick oder beim Grillen. Die intelligente Aufteilung mit der Trockenzone unterscheidet die FrostVault von klassischen Modellen und macht sie für längere Ausflüge interessant.",{"identifier":292,"content":392},{"text":393},"Der aktuelle Rabatt senkt den Einstiegspreis auf eine Höhe, die diese Kühlbox zu einer ernstzunehmenden Alternative zu etablierten Marken macht.","free","https://kr.met.vgwort.de/na/vgzm.2921759-LI-00000000000001321784","https://kr.met.vgwort.de/na/pw-vgzm.2921759-LI-00000000000001321784",{"site":398,"pageName":399,"categoryName":400,"pageType":401,"ivwZone":402,"contentType":394,"environment":14,"mandator":403,"tagId":404,"lastPublishUnixtime":405,"lastPublishDate":406,"originalPublishUnixtime":407,"originalPublishDate":408,"articleCharacterCount":409,"articleNumberOfSocialWidgets":410,"articleParagraphCount":411,"imCategories":412,"articleWordCount":413,"articleSource":414},"https://www-rundschau-online.intern.dev.dumontnext.de","shoppingwelt.Intelligente Kühlbox für die Hitzewelle Ninja FrostVault 42L mit Rädern jetzt 100 Euro günstiger","shoppingwelt","Artikelseiten","_shoppingwelt","rundschau-online","536210",1785432686,"30.07.2026",1783601704,"09.07.2026",4366,0,15,"Outdoor Activities,Food & Drink,Barbecues and Grilling,Home Appliances,Home Entertaining",625,"own",[416,719,943,944,962,963,966,967,970,986,997,1037,1043,1046,1049,1052,1055,1075,1077,1080,1083,1086],{"label":417,"targetPathOrUrl":80,"subItems":418},"Köln und Stadtteile",[419,422,425,462,484,503,534,565,596,621,673,716],{"label":420,"targetPathOrUrl":421},"Blaulicht in Köln","/koeln/blaulicht-koeln",{"label":423,"targetPathOrUrl":424},"Köln damals","/koeln/koeln-damals",{"label":426,"targetPathOrUrl":427,"subItems":428},"Bezirk Chorweiler","/koeln/chorweiler",[429,432,435,438,441,444,447,450,453,456,459],{"label":430,"targetPathOrUrl":431},"Chorweiler 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