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Die bevorstehende Hitzewelle steigert die Nachfrage nach Gartenpools. Ein Blick auf die Bestseller-Listen von Online-Händlern wie Amazon zeigt, welche Modelle aktuell besonders gefragt sind. Das Sortiment reicht von Planschbecken für Kinder bis zu größeren Familienpools. Eine rechtzeitige Anschaffung kann die Verfügbarkeit sichern.

Aktuelle Trends bei Gartenpools

Im Segment der Pools und Schwimmbecken ist eine deutliche Zweiteilung erkennbar. Einerseits gibt es klassische Plansch- und Babypools, deren Preise bei etwa zehn bis 30 Euro liegen. Modelle der Marken *Intex und *Bestway sind hier häufig in den Bestseller-Listen zu finden. Andererseits werden größere Familienpools mit aufblasbaren Wänden angeboten, deren Preise sich zwischen 60 und 80 Euro bewegen.

Eine Mittelposition nehmen sogenannte Rahmenpools ein. Diese stabilen Konstruktionen mit Metallrahmen können mit Filtersystemen ausgestattet werden. Das *Intex-Modell mit den Maßen 300 x 200 x 75 Zentimetern, aktuell auf Platz 3 der Bestseller, ist ein Beispiel für diese Kategorie. Es ist für eine mehrmalige Nutzung pro Saison ausgelegt und preislich unterhalb von Fertigbecken angesiedelt.

Planschbecken für kleinere Kinder

Modelle wie der Intex Dolphin Baby Pool verzeichnen konstant hohe Verkaufszahlen. Sie lassen sich einfach lagern, sind schnell aufgebaut und bieten genügend Platz für Kleinkinder. Insbesondere während der Sommermonate werden solche Becken genutzt, um im Garten eine temporäre Abkühlungsmöglichkeit zu schaffen. Die niedrigen Anschaffungskosten machen sie auch für Haushalte interessant, die mehrere Pools gleichzeitig nutzen.

Der Hersteller *Bestway führt vergleichbare Produkte im Sortiment, die in verschiedenen Formen und Farben erhältlich sind. Auch diese Modelle sind regelmäßig auf den vorderen Plätzen der Bestseller-Listen zu finden.

Aufblasbare Familienpools mit größerem Volumen

Für mehrere Personen eignen sich größere, aufblasbare Modelle. Mit Abmessungen von beispielsweise 240 x 142 Zentimetern oder 300 x 165 Zentimetern bieten diese Pools eine größere Wasserfläche. Voraussetzung für den Aufbau ist eine ebene und saubere Grundfläche. Anschließend kann der Pool von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden.

Die Preise für diese Modelle bewegen sich zwischen 60 und 90 Euro. Im Lieferumfang sind oft Zubehörteile wie Reparatursets oder Bälle enthalten. Die Verkaufsstatistiken deuten darauf hin, dass solche Kombinationsangebote bei den Käufern beliebt sind.

Spezielle Pooltypen: Frame- und Paddling-Pools

Sogenannte Frame-Pools mit Stahlgerüst gelten als langlebiger und werden daher oft von Personen bevorzugt, die eine regelmäßige Nutzung planen. Das erwähnte Intex-Modell ist ein etabliertes Produkt in dieser Kategorie. Durch Zusatzausstattung wie Filteranlagen oder Abdeckplanen kann ein solcher Pool für eine längerfristige Nutzung ausgelegt werden.

Paddling-Pools, flache und breite Becken, sind primär zur Abkühlung und für Wasserspiele konzipiert, nicht zum Schwimmen. Sie sind preislich im unteren Segment angesiedelt und werden besonders an heißen Tagen in hohen Stückzahlen verkauft.

Spiel-Pools und besondere Designs

Einige der meistverkauften Modelle integrieren Spielelemente. Das „Inflatable Water Game Center“ von Intex im Dinosaurier-Design (aktuell auf Rang 8) richtet sich an Familien mit Kindern, die zusätzliche Unterhaltungsmöglichkeiten suchen. Diese Produkte sind preislich etwas höher angesiedelt, bieten dafür aber integrierte Spielgeräte.

Wichtige Kriterien bei der Pool-Auswahl

Vor dem Kauf sollten einige Aspekte berücksichtigt werden: der genaue Standort, der verfügbare Platz und die geplante Nutzungsdauer. Für eine spontane Nutzung an einzelnen heißen Tagen kann ein günstiges Modell ausreichend sein. Bei geplanter regelmäßiger Nutzung über Wochen oder Monate empfiehlt sich ein stabilerer Rahmenpool oder ein hochwertigeres aufblasbares Modell. Zudem ist die Fülldauer zu beachten, da große Pools erhebliche Mengen Wasser benötigen.

Verfügbarkeit vor der Hitzewelle prüfen

Wetterdienste prognostizieren eine bevorstehende Hitzewelle. Wer sich rechtzeitig ausstatten möchte, sollte eine Bestellung zeitnah in Betracht ziehen, da eine hohe Nachfrage die Lieferzeiten beeinflussen kann. Die Bestseller-Listen der Online-Händler geben Aufschluss darüber, welche Modelle kurzfristig lieferbar und schnell einsatzbereit sind.