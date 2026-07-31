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Köln bekommt sein buntes Wunderland

Millionen Besucher in London, Paris, Los Angeles, Sydney und Singapur haben es bereits erlebt – jetzt ist Köln an der Reihe: Bubble Planet – Das Erlebnismuseum für alle Sinne macht in der Domstadt Station. Vom 29. Juli bis zum 1. November 2026 können Groß und Klein in eine pastellfarbene Welt aus leuchtenden LED-Ozeanen, riesigen Seifenblasen und interaktiven Erlebniswelten eintauchen. Ein Ausflugsziel, das für Staunen, Lachen und jede Menge Instagram-Momente sorgen dürfte.

Was ist Bubble Planet? Das steckt hinter dem Erlebnisphänomen

Bubble Planet ist mehr als eine Ausstellung – es ist ein multisensorisches Abenteuer. Das Konzept vereint zwölf faszinierende Erlebniswelten unter einem Dach: Von Traumlandschaften aus Luftballons über interaktive Experimente bis hin zu modernster VR-Technik. Wer einmal durch die bunten Räume geschlendert ist, der versteht, warum das Forbes-Magazin die Schau als „atemberaubendes, lebendiges und farbenfrohes Abenteuer, das wirklich alle Sinne beflügelt" feiert.

International hat Bubble Planet bereits Millionen Besucher begeistert und gilt als eines der beliebtesten Erlebniskonzepte weltweit. Nach der Deutschlandpremiere im Dezember 2025 in der Arena Berlin folgt nun der nächste große Stopp: Köln.

Die Highlights: Zehn Erlebniswelten auf einen Blick

Das erwartet die Besucher in Köln:

Zehn Erlebniswelten – Von leuchtenden LED-Ozeanen bis zu atemberaubenden Luftballon-Traumlandschaften: Staunen, Spielen und Entdecken inklusive. Riesige Seifenblasen & Ballons – Interaktive Experimente, die alle Sinne ansprechen – für Klein und Groß gleichermaßen. Größtes Bällebad – Springen Sie rein ins vermutlich größte Bällebad Ihres Lebens. Selfie-Motive inklusive. Infinity Room – Verlieren Sie sich im endlosen Spiegelraum voller Licht und Farben. Heißluftballon-Simulator – Einfach davonschweben – ganz ohne Höhenangst. VR-Experience – Mit modernster Technik virtuell in neue Welten eintauchen (optional als VIP-Upgrade mit Fast Lane buchbar).

Tickets & Termine: So kommen Sie rein

Bubble Planet Köln läuft vom 29. Juli bis 1. November 2026 – mit insgesamt 90 Veranstaltungsterminen. Tickets sind über Eventim erhältlich, und zwar in zwei Varianten:

Tagesflex & VIP-Ticket – Flexible Tagestickets, wahlweise mit VIP-Zugang inklusive Fast Lane und VR-Experience. Zeitfenstertickets – Für alle, die einen festen Einlasszeitpunkt bevorzugen.

Fazit: Lohnt sich der Besuch?

Bubble Planet richtet sich an alle, die mal für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen möchten – ob als Familienausflug, Date oder einfach für sich selbst. Das Konzept aus interaktiven Installationen, Licht und Farbe trifft den Nerv der Zeit: sinnlich, erlebnisreich und dabei bestens für Social-Media-Momente geeignet. Wer das Spektakel bereits aus anderen Metropolen kennt, weiß, was ihn erwartet. Für alle anderen gilt: einfach reinspringen – im wörtlichen Sinne.