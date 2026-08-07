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Der Sommer ist schon halb vorbei, und die To-do-Liste sieht aus wie im Juni: der Grill, der immer noch nicht steht, das Zelt, das seit Monaten ungenutzt im Keller liegt, das eine leichte Outfit, das für die nächste Hitzewelle fehlt. Während draußen die Temperaturen längst Ernst gemacht haben, hinkt die eigene Ausstattung noch hinterher. LIDL liefert jetzt den Anstoß, das nachzuholen: Im Sommerschlussverkauf purzeln die Preise in mehreren Kategorien gleichzeitig, teilweise um bis zu 68 Prozent.

Holzkohlegrill für entspannte Grillabende

Der Grillmeister Holzkohle-Komfortgrill ist im LIDL-Sommerschlussverkauf 30 Prozent günstiger und kostet aktuell 89,99 Euro statt 129 Euro. Copyright: KI-generiertes Beispielbild

Beim GRILLMEISTER Holzkohle-Komfortgrill helfen vier Lüftungsregler und eine höhenverstellbare Kohleschale dabei, die Temperatur besser zu kontrollieren. Das erleichtert sowohl das scharfe Anbraten als auch längere Garzeiten. Zwei Grillroste und ein Warmhalterost bieten ausreichend Platz, wenn mehrere Personen gleichzeitig versorgt werden sollen.

Der Grill kostet derzeit 89,99 Euro statt 129 Euro. Das entspricht einem Rabatt von rund 30 Prozent. Wer regelmäßig mit Familie oder Freunden grillt, dürfte von der größeren Grillfläche profitieren. Für gelegentliche Einsätze reicht oft auch ein kleineres Modell.

Zelt für spontane Campingtouren

Das HIGH PEAK Zelt Nevada bietet Platz für bis zu vier Personen und ist mit 60 Prozent Rabatt eines der stärksten Outdoor-Angebote der Aktion. Copyright: KI-generiertes Beispielbild

Mit dem HIGH PEAK Zelt Nevada lassen sich spontane Ausflüge unkompliziert umsetzen. Es bietet Platz für drei bis vier Personen und soll dank einer Wassersäule von 2.000 Millimetern sowie versiegelten Nähten auch bei Regen trocken bleiben. Das Fiberglasgestänge erleichtert den Aufbau.

Aktuell kostet das Zelt 54,99 Euro statt 139,95 Euro. Mit rund 61 Prozent fällt der Preisnachlass deutlich höher aus als beim Grill. Wer Wert auf viel Stehhöhe legt, sollte die Abmessungen vor dem Kauf dennoch prüfen.

Gartenwagen mit dem größten Preisnachlass

Mit 68 Prozent Preisnachlass gehört der GÜDE Gartenwagen GGW 250 zu den größten Schnäppchen im aktuellen LIDL-Sommerschlussverkauf. Copyright: KI-generiertes Beispielbild

Wer Grill und Zeltausrüstung erst zum Einsatzort bringen muss, kommt am GÜDE Schwere Säcke mit Erde, Grillzubehör oder Campingausrüstung lassen sich mit einem Gartenwagen deutlich einfacher transportieren. Der GÜDE Gartenwagen GGW 250 besitzt eine Traglast von bis zu 250 Kilogramm, eine 75-Liter-Wanne und eine Kippfunktion.

Mit einem Preis von 49,99 statt 159 Euro ist er der am stärksten reduzierte Artikel dieser Auswahl. Der angegebene Ausgangspreis sollte vor dem Kauf noch einmal direkt im Shop überprüft werden. Für gelegentliche kleinere Transporte könnte der Wagen allerdings größer ausfallen als nötig.

Luftige Kleidung für warme Tage

Das ESMARA MEN Poloshirt mit Leinen kostet nur noch 4,99 Euro und eignet sich als luftige Alternative für heiße Sommertage. Copyright: KI-generiertes Beispielbild

Auch bei der Sommerkleidung gibt es einige reduzierte Angebote.

Das ESMARA Poloshirt mit Leinen besteht aus einer Mischung aus Baumwolle und Leinen und eignet sich sowohl für den Alltag als auch für das Büro. Der Preis liegt aktuell bei 4,99 statt 11,99 Euro, was einem Rabatt von rund 58 Prozent entspricht.

Etwas lockerer fällt der ESMARA Jumpsuit mit Leinen aus. Der Materialmix aus Leinen und Viskose, verstellbare Träger und Seitentaschen machen ihn zu einer unkomplizierten Wahl für warme Tage. Er kostet derzeit 6,99 statt 9,99 Euro. Der Rabatt fällt mit rund 30 Prozent geringer aus, das Kleidungsstück bleibt aber auch regulär vergleichsweise günstig.

Nicht jeder Rabatt ist gleich interessant

Der Sommerschlussverkauf bündelt sehr unterschiedliche Angebote. Während der Gartenwagen mit rund 69 Prozent den größten Preisnachlass bietet und auch das Zelt deutlich reduziert ist, fallen die Rabatte bei Grill und Kleidung spürbar kleiner aus. Deshalb lohnt sich weniger der Blick auf die Prozentzahl als auf den tatsächlichen Bedarf.

Wer ohnehin noch Ausrüstung für Garten, Camping oder den restlichen Sommer gesucht hat, findet einige interessante Preisreduzierungen. Wer dagegen nur wegen des Rabatts kauft, spart am Ende oft weniger als gedacht.