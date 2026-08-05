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Wer mobil bleiben will, ohne sich beim Aufsteigen verbiegen zu müssen, liegt mit einem E-Bike mit tiefem Einstieg goldrichtig. Der Trend ist längst kein Geheimtipp mehr: Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für ein Modell, das bequemes Ein- und Aussteigen ermöglicht – unabhängig davon, ob sie 60 Jahre alt sind, nach einer Knie-OP wieder in den Sattel steigen oder schlicht keinen Bock auf akrobatisches Rahmenüberschwingen haben. Wir zeigen, welche Modelle sich lohnen und wo du sie deutlich günstiger als im Neukauf bekommst.

Was macht ein E-Bike mit tiefem Einstieg aus?

Der entscheidende Unterschied liegt im Rahmendesign: Während klassische Diamantrahmen eine hohe Querstange haben, über die man das Bein weit heben muss, ist beim Tiefeinsteiger der Rahmenbereich zwischen Sattel und Lenker weit nach unten gezogen oder vollständig offen. Das Ergebnis ist ein einfaches, sicheres Aufsteigen – auch für Menschen mit eingeschränkter Hüftbeweglichkeit, Gelenkproblemen oder mit kurzem Innenbeinsmaß.

Kombiniert mit einem E-Antrieb wird das Fahrrad damit zu einem echten Alltagsbegleiter, der Hürden abbaut statt aufzubauen. Der Motor gleicht Steigungen aus, entlastet die Knie und macht lange Strecken möglich, die man sich früher nicht mehr zugetraut hätte.

Rebike: Marken-E-Bikes refurbished – bis zu 60 Prozent günstiger

Eine besonders clevere Option, wenn du nicht den vollen Neupreis zahlen willst: Rebike verkauft professionell aufbereitete Marken-E-Bikes von Herstellern wie Kalkhoff, Gazelle, Cube und Riese & Müller – und das zu Preisen, die bis zu 60 Prozent unter dem UVP liegen. Jedes Bike wird vor dem Verkauf vollständig geprüft und gewartet. Dazu gibt es zwei Jahre Garantie auf Akku und Motor, was im Refurbished-Segment einzigartig ist. Rebike betreibt auch einen Store in Köln-Marsdorf – also quasi vor der Haustür für KStA-Leser.

Worauf du beim Kauf achten solltest

Neben dem Einstieg selbst spielen noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Das Gewicht des Rades sollte idealerweise unter 25 Kilogramm liegen, damit es sich auch beim Rangieren gut handhaben lässt. Eine intuitive Schaltung – am besten eine automatische Nabenschaltung oder eine Kettenschaltung mit wenigen Gängen – senkt die Hemmschwelle. Ein tief montiertes Display und ein ergonomisch geformter Lenker runden das Gesamtbild ab.

Auch die Akkukapazität lohnt sich im Blick zu behalten: Für Alltagsfahrten reichen 400 bis 500 Wattstunden in der Regel aus. Wer längere Touren plant, sollte mindestens 500 Wattstunden einplanen.

Fazit: Bequem mobil bleiben – und dabei sparen

Ein E-Bike mit tiefem Einstieg ist keine Notlösung, sondern eine smarte Entscheidung. Es macht das Radfahren zugänglicher, sicherer und entspannter – für alle, die nicht mehr jeden Tag eine sportliche Herausforderung suchen, aber trotzdem draußen aktiv sein wollen. Mit Rebike bekommst du dabei geprüfte Markenqualität zu einem Preis, der auch nach dem Renteneintritt noch passt.

Dieser Text wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt, redaktionell bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.