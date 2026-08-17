Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen – die angenehmen Jahreszeiten sind da! Warum jetzt nicht mal eine Auszeit nehmen und verreisen? Ob entspannt am Strand, auf Sightseeingtour oder sportlich in den Bergen unterwegs sein: Der wohl meistgenannte Grund, diese Träume nicht zu verwirklichen, sind die entstehenden Reisekosten. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen: Günstiges Reisen ist möglich! Wer ein paar Dinge beachtet, kann für kleines Geld seinem Domizil für ein paar Tage Lebewohl sagen.

Bei der Budgetplanung spielt das Reiseziel eine entscheidende Rolle. Geheimtipps wie Vietnam, Albanien oder Georgien bieten außergewöhnliche Erfahrungen zu erschwinglichen Preisen. Dies gilt ebenfalls für Länder wie Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Montenegro und auch Portugal. Das Internet bietet bei der Recherche nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Wer zudem frühzeitig bucht, profitiert von preiswerten Angeboten.

Es muss nicht immer ein Hotel sein. Wer günstig reisen möchte, sollte flexibel bleiben. In fast allen Teilen der Welt bieten kleine Pensionen oder Gasthäuser günstige Zimmer an. Sie sind oft einfacher ausgestattet, aber sauber und gemütlich. Dies gilt auch für private Unterkünfte: Interessierte können über Online-Plattformen den Kontakt zu den Gastgebern herstellen.

Beim Preisvergleich ist natürlich nicht nur das Reiseziel, sondern auch das Fortbewegungsmittel ein Faktor. Wer zum Beispiel gerne mit Bus und Bahn durch Deutschland oder Europa reist, für den gibt es heute kostengünstigere Möglichkeiten als noch vor ein paar Jahren. Langsamere Reisemittel wie Busse oder Züge sind nicht nur oft günstiger als Kurzflüge, sondern auch ökologischer. Für Inlandsfahrten mit dem Auto bieten sich Fahrgemeinschaften an. Und ist man erst einmal am Ziel angekommen, kann man seinen Hunger und Durst auf lokalen Märkten oder in „Street Food“-Läden stillen. Dies ist günstiger als im Restaurant und einen Versuch wert, die regionalen Spezialitäten kennenzulernen.

Für die meisten Reiseplaner ist es naheliegend, sich Angebote erst einmal online anzusehen. Wichtig: Hier kann es sich lohnen, nach den einzelnen Suchen immer wieder Cookies zu löschen. Denn die digitalen Suchanfragen hinterlassen auf dem Endgerät Spuren. Da Buchungsplattformen ihre Angebote entsprechend des Nutzerverhaltens dynamisch anpassen, können mehrfache Anfragen zu höheren Preisen führen. Getreu dem Prinzip: je höher die Nachfrage, desto höher die Preise. Temporäre Daten wie Cookies zu löschen schützt nicht nur die Privatsphäre, sondern kann eben auch zu günstigeren Preisen führen.

Hat man eine günstige Reisemöglichkeit gefunden, stellt sich vor dem Reiseantritt die Frage: Womit bezahle ich im Urlaub? Kreditkarte, Girocard (EC-Karte) oder Bargeld? Nicht mit jeder Kreditkarte kann man weltweit kostenlos Geld abheben. Mit der Girocard sind im Ausland nicht überall Zahlungen möglich. Und gestohlenes Bargeld ist in der Regel unwiederbringlich verloren – Kreditkarten kann man hingegen sperren lassen. Eine weitere Möglichkeit ist das mobile Bezahlen per Smartphone – Voraussetzung ist, dass man über die entsprechende App verfügt und diese Zahlungsvariante anerkannt wird. So könnte es sinnvoll sein, ein wenig Bargeld dabei zu haben und zusätzlich Bankkarte und/oder Smartphone als Zahlungsmittel zu nutzen. Apps zur Budgetverwaltung können übrigens dabei unterstützen, den Überblick zu behalten und im finanziellen Rahmen zu bleiben. Ein guter Checker ist zum Beispiel die Finanzplaner-App der Sparkassen. Sie zeigt alle Umsätze klar und deutlich und erlaubt es, Ordner individuell zu kategorisieren und einzurichten.

Kurzum: Wer günstig und finanziell sicher reisen möchte, hat dazu allerhand Möglichkeiten. Denn nicht nur zur Frühjahrszeit gilt das, was einmal der Schriftsteller Erich Kästner gesagt hat: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

Die Sparkassen bieten umfassende Finanzlösungen rund um Girokonto, Kreditkarten, Mobile Banking und Multibanking sowie zahlreiche weitere Konto- und Kartenmodelle. Im Bereich Versicherungen erhalten Sie wichtige Informationen zu notwendigen und sinnvollen Absicherungen – von Haus und Wohnung bis hin zu Auto und Haustieren. Für Immobilien profitieren Sie von kompetenter Beratung beim Kauf, Verkauf und der passenden Finanzierung. Mit gezielter Altersvorsorge, etwa durch private Rentenversicherungen, sichern Sie Ihre Zukunft optimal ab. Ob Kredite für Haus, Auto oder Modernisierung – individuelle Finanzierungslösungen machen Ihre Wünsche möglich. Firmenkunden erhalten maßgeschneiderte Beratung und Finanzierungskonzepte für lokale und internationale Märkte. Ergänzend unterstützen vielfältige Optionen für Sparen und Geldanlage dabei, Ihr Vermögen nachhaltig aufzubauen und zu optimieren.