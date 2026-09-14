Stagnierte die Zahl der Home-Office-Nutzer vor der Pandemie noch bei rund 13 Prozent, stieg sie im ersten Corona-Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamtes schon auf 21 Prozent an. Betriebe stellten sich technisch zunehmend auf die Nutzung des Homeoffice ihrer Mitarbeiter ein.

Inzwischen ist ein deutlicher Trend zu erkennen: Weniger Homeoffice-Nutzer arbeiten ausschließlich von zu Hause aus. Aber der Anteil derer, die mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit am heimatlichen Schreibtisch verbringen, ist deutlich gestiegen. Dabei spielt natürlich die Branche eine große Rolle: Im IT-Bereich oder der Unternehmensberatung ist die Arbeit von zu Hause aus umsetzbar, im Baugewerbe oder der Gastronomie fast überhaupt nicht.

Beim Home-Office spielt die Branche eine große Rolle

Stagnierte die Zahl der Home-Office-Nutzer vor der Pandemie noch bei rund 13 Prozent, stieg sie im ersten Corona-Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamtes schon auf 21 Prozent an. Betriebe stellten sich technisch zunehmend auf die Nutzung des Homeoffice ihrer Mitarbeiter ein. Inzwischen ist ein deutlicher Trend zu erkennen: Weniger Homeoffice-Nutzer arbeiten ausschließlich von zu Hause aus. Aber der Anteil derer, die mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit am heimatlichen Schreibtisch verbringen, ist deutlich gestiegen. Dabei spielt natürlich die Branche eine große Rolle: Im IT-Bereich oder der Unternehmensberatung ist die Arbeit von zu Hause aus umsetzbar, im Baugewerbe oder der Gastronomie fast überhaupt nicht.

Auch das Alter spielt in der Praxis eine Rolle. In Lebensphasen, in denen viele Termine koordiniert werden müssen und private Verpflichtungen stärker in den Alltag hineinwirken, wird Homeoffice häufiger genutzt – etwa, weil sich Wege sparen lassen und der Tag flexibler planbar ist. In den mittleren Altersgruppen ist Arbeiten von zu Hause deshalb oft besonders verbreitet, während andere Gruppen es je nach Job und Lebenssituation seltener nutzen.

Arbeitgeber ist für die Ausstattung des Homeoffice-Arbeitsplatzes zuständig

Zu Hause richten sich viele in den allermeisten Fällen einen festen Arbeitsplatz ein – nach ihren eigenen Vorstellungen. In der Regel ist übrigens der Arbeitgeber für die Ausstattung des Arbeitsplatzes im Homeoffice zuständig. Die meisten Arbeitnehmer kehren an ausgewählten Büro-Tagen an den Dienstschreibtisch zu den Kollegen zurück: Hybrides Arbeiten kombiniert Präsenzarbeit mit Remote Work, wodurch Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, je nach Bedarf und Vereinbarung im Büro oder von zu Hause aus zu arbeiten.

Und wie wirkt sich das Homeoffice auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter aus? Dabei gehen die Meinungen auseinander. Die einen befürchten, die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter gehe durch die Arbeit zu Hause und mögliche Ablenkungen zurück. Die anderen sehen einen deutlich erhöhten Einsatz durch die neuen flexiblen Möglichkeiten im Arbeitsalltag. Einig sind sich beide Gruppen: Das Homeoffice braucht klare Regeln, damit es für Betriebe und Mitarbeiter funktioniert.

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