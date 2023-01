0:1-Heimniederlage Bayer 04 Leverkusen scheidet aus der Europa League aus

Leverkusen – Endstation Atalanta Bergamo. Endstation Achtelfinale der Europa League. Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen verlor am Donnerstagabend trotz einer leidenschaftlichen Leistung nach dem 2:3 im Hinspiel auch das Rückspiel gegen die Norditaliener und muss nach dem unglücklichen 0:1 (0:0) vor 19.871 Zuschauern in der BayArena auch in dieser Saison alle Titelträume begraben.

Gerardo Seoane setzte nach den nicht allzu angenehmen Erfahrungen aus dem Hinspiel zunächst auf Stabilität. Der Bayer-Coach bildete mit Jonathan Tah, Edmond Tapsoba und Piero Hincapie eine Dreierkette, die sich gegen den Ball durch Timothy Fosu-Mensah rechts und Mitchel Bakker links zu einer Fünferkette erweiterte. Zudem bildeten Charles Aranguiz und Exequiel eine Doppelsechs, die zum Ausdruck brachte, dass Leverkusen defensiv sicher stehen wollte, um nicht wie in Bergamo überrannt zu werden.

Bergamo war das bessere Team

Dahinter steckte auch die Idee, über schnelle Umschaltmomente offensiv gefährlich zu werden. Obwohl die Norditaliener besser und strukturierter in die Partie kamen, verzeichnete die Werkself aus ihrem abwartenden Konzept heraus die erste gute Möglichkeit. Bakker fasste sich ein Herz, ließ zwei Gegenspieler stehen und bediente Moussa Diaby, der aus 13 Metern mit seinem schwachen Rechten direkt, aber zu zentral abschloss. Atalanta-Keeper Juan Musso hatte wenig Mühe und war mit einer Hand zur Stelle (8.).

Es blieb bis zur Pause Bayers einzige Offensivszene, weil Bergamo keine weiteren Umschaltmomente zuließ. Und aus dem normalen Spielaufbau heraus kamen die Gastgeber gegen die hochstehenden Lombarden kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Bergamo war das bessere Team. Tapsoba musste in höchster Not den Ball vor Luis Muriel wegspitzeln (28.). Als Atalantas kolumbianischer Angreifer wieder durch war, stand Fosu-Mensah richtig und blockte Muriels Schuss gerade so noch am Tor vorbei blockte (35.).

Das könnte Sie auch interessieren:

Vom Verletzungspech verfolgt Anzeige Mit diesem Team will Leverkusen Bergamo trotzen

Leverkusens nächster Gegner Anzeige Mit klarer Idee und klugem Trainer – wie Bergamo punktet

Ausfall von Wirtz und Derby-Pleite Anzeige Bayer Leverkusen bangt um seine Saisonziele von Martin Sauerborn

Seoanes Herangehensweise verhinderte einen wilden Schlagabtausch wie im Hinspiel, aber Bayer brauchte auch ein Tor. Es hätte direkt nach der Pause fallen müssen, als Kerem Demirbay Diaby auf die Reise schickte, der Franzose diesmal mit seinem starken Linken im Eins-gegen-Eins aber wieder an Musso scheiterte. Demirbays Nachschuss lenkte Merih Demiral knapp am Pfosten (48.). Leverkusen konnte zum ersten Mal richtig Druck aufbauen und hatte durch Aranguiz seine dritte Großchance (52.). Seoane verstärkte den Richtungswechsel im Spiel seines Teams mit einem offensiven Dreierwechsel (61.) und brachte Karim Bellarabi, Robert Andrich und Sardar Azmoun.

Bayer blieb aktiv und überlegen, kam aber auch der Einwechslung von Torjäger Lucas Alario (82.) nicht mehr so richtig zum Abschluss. So kam, was kommen musste. Der eingewechselte Jeremie Boga lief über links allen Leverkusenern und am Ende vor allem Jonathan Tah davon, überwand Torwart Lukas Hradecky aus spitzem Winkel (90.+1) und riss Bayer 04 aus allen Europa League- und Titelträumen.

Bayer Leverkusen: Hradecky - Fosu-Mensah (61. Bellarabi), Tah, Tapsoba, Hincapié - Palacios (61. Andrich), Aranguiz (82. Alario), Demirbay (61. Azmoun) - Diaby, Bakker - Adli. - Atalanta Bergamo: Musso - Tolói (10. Djimsiti), Demiral, Palomino - Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta (79. Pezzella) - Malinowski (65. Boga), Koopmeiners, Muriel (79. Pessina). – SR.: Letexier (Frankreich). -

Tor: 0:1 Boga (90.+1). – Zuschauer: 19.871. – Gelbe Karten: Fosu-Mensah, Diaby, Andrich.