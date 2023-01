Leverkusen – Von einem Fluch wollen sie in Leverkusen nichts wissen. Dabei liegt die Duplizität der Ereignisse auf der Hand: Schon im ersten Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln hatte Gerardo Seoanes Werkself trotz 2:0-Führung im Oktober 2021 nicht nur den Sieg liegen gelassen, sondern beim 2:2 auch Patrik Schick und Karim Bellarabi verletzt verloren. Fünf Monate später ereilte Bayer 04 ein noch schlimmeres Schicksal. Das 0:1 in der BayArena tat schon weh und wurde durch den Kreuzbandriss von Florian Wirtz und die Syndesmose-Ruptur im Sprunggelenk von Jeremie Frimpong zur Katastrophe.

Für die beiden Vielspieler Wirtz (31 von 35 möglichen Einsätzen) und Frimpong (34/35) ist die Saison seit Sonntag gelaufen. Der 18-jährige deutsche Nationalspieler aus Pulheim legt den Fokus voll auf seine Knie-Reha, um im Winter doch noch auf den WM-Zug nach Katar aufspringen zu können. Ähnlich ergeht es Frimpong. Der 21-jährige Niederländer stand kurz vor seinem Elftal-Debüt und muss sich nun in Geduld üben.

Leverkusen-Chefcoach Seoane: Versuch aus Situation Kraft zu schöpfen

Dass die Personalmisere im Herbst 2021 das Aus im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC (1:2) und eine Durststrecke in der Bundesliga mit Punktverlusten gegen Wolfsburg (0:2) und Hertha BSC (1:1) mit sich brachte, interessiert Chefcoach Seoane im Frühjahr 2022 nicht mehr. Wenn Außenstehende die Saisonziele in Gefahr sehen, betont der Schweizer Fußballlehrer sein Mantra von der Verantwortung, die alle 25 Kaderspieler für die positive Entwicklung des Teams tragen. „Natürlich waren wir enttäuscht und traurig über die Verletzungen“, stellte er klar, „trotzdem hat die Mannschaft fokussiert gearbeitet und versucht, aus dieser Situation eine gewisse Kraft zu schöpfen.“

Vor dem Europa-League-Achtelfinal-Rückspiel am Donnerstag in der BayArena gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr/RTL+) sei Bayer vielmehr „noch ein bisschen mehr zusammengerückt“. „Alle müssen jetzt ihren bestmöglichen Beitrag leisten“, forderte Seoane.

Auch ohne den eigentlich unersetzlichen Spielmacher Wirtz und den pfeilschnellen Rechtsverteidiger Frimpong soll der Entwicklungsprozess weitergehen und der Blick nach vorne gerichtet werden. Schließlich gilt es die 2:3-Hinspielniederlage gegen den Siebten der italienischen Serie A wettzumachen.



Leverkusen-Coach muss wählen: Drei Spieler als möglicher Ersatz für Florian Wirtz

Um die letzte, realistische Titelchance dieser Saison zu wahren, muss Seoane den Wirtz-Ersatz unter dem nicht mehr rotgesperrten Kerem Demirbay, Allrounder Amine Adli, Flügelspieler Paulinho oder Winterzugang Sardar Azmoun auswählen. Ähnlich wie auf der Rechtsverteidiger-Position, wo der gegen Köln eingewechselte Timothy Fosu-Mensah durchwachsene 75 Minuten zeigte, wird die Neubesetzung der Zehn in Leverkusen zur Form-Frage. „Wir brauchen eine 100-prozentige Energie auf dem Platz“, stellte Seoane klar.



Europa League – Achtelfinal-Rückspiele

Leverkusen –Bergamo (Hinspiel 2:3), Do. 18.45

Galatasary – FC Barcelona (0:0), Do. 18.45

AS Monaco– Sporting Braga (0:2), Do. 18.45

RS Belgrad – Glasgow Rang. (0:3), Do. 18.45

Sp. Moskau–Leipzig (annuliert), Leipzig weiter

Eintr. Frankfurt – Betis Sevilla (2:1), Do. 21.00

West Ham United – FC Sevilla (0:1), Do. 21.00

Olymp. Lyon – FC Porto (1:0), Do. 21.00

Der Coach ist immer noch beeindruckt von der „Abgezocktheit“, der „Intensität“ und der „Zweikampfstärke“ der Lombarden und fordert eine „konstantere Leistung“ als vor einer Woche. In Bergamo dominierte sein Team nur die Anfangsphase, konnte nach dem Gegentor zum 1:1 aber nicht mehr mithalten und war mit dem 2:3 am Ende gut bedient. „Gegen dieses Atalanta brauchen wir Flexibilität auf dem Platz, egal in welchem System“, sagt Seoane, „das ist eher eine Frage der Handlungsschnelligkeit und dass wir fokussiert in jedem Detail sind.“

Nach Knieproblemen: Robert Andrich steht im Spiel gegen Bergamo wieder auf dem Platz

Dafür steht auch Robert Andrich. Der Sechser fehlte seit fast vier Wochen wegen Knieproblemen und steht mit seiner „ausgeprägten Zweikampfstärke“ und „Robustheit im Kopfballspiel“ nun wieder auf dem Platz. „Rob bringt einen gewissen Faktor mit, der bei anderen Spielern weniger da ist“, lobt Seoane seinen „Aggressive Leader“, „ich bin froh, dass er wieder zur Verfügung steht.“



Somit fehlen neben Wirtz und Frimpong Ersatzkeeper Andrej Lunev, der international nicht gemeldete Julian Baumgartlinger und nach seiner Wadenverletzung weiter auch Torjäger Patrik Schick. Mit dem Tschechen ist frühestens für das Bundesligaspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg wieder zu rechnen.

Voraussichtliche Aufstellungen: Leverkusen: Hradecky; Fosu-Mensah, Tapsoba, Tah, Hincapié; Palacios, Andrich; Diaby, Demirbay, Adli; Alario. – Bergamo: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. – SR.: Letexier (Frankreich).