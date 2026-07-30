Großes Programm auf den Stadion-Vorwiesen – und das bei bestem Wetter: Der 1. FC Köln feiert am Samstag (1. August 2026) seine Saisoneröffnung. Die Fans dürfen sich auf einige Highlights freuen.

Los geht es um 11.11 Uhr mit der Begrüßung durch Stadionsprecher Micheal Trippel und Stadionsprecherin Svenja Hein. Anschließend sollen Druckluft den Besucherinnen und Besuchern direkt mal richtig einheizen. Die Karnevalsmaus tanzt auch im Hochsommer!

Die weiteren Acts auf der Bühne: die FC-Cheerleader (12.05 - 12.35 Uhr), Eko Fresh (12.50 - 13.20 Uhr), Planschemalöör (14.05 Uhr - 14.35 Uhr), Domstürmer (15.50 - 16.20 Uhr) und der Kölner Männerchor Grüngürtelrosen (16.30 - 17 Uhr).

FC-Profis schreiben vor der Team-Präsentation Autogramme

Wie jedes Jahr ist die Teamvorstellung mit dem gemeinsamen Singen der Hymne, die diesmal für 14.50 geplant ist, der Höhepunkt. Vorher können die Fans bei der Autogrammstunde (12.00 - 14.30) Uhr schon einen Blick aus nächster Nähe auf die FC-Profis und das Frauen-Team, bei dem es ebenfalls einige Neuzugänge gibt, erhaschen – und die Unterschriften ihrer Lieblinge ergattern.

Weitere Aktionen wie das FC-Fandorf, das es zum ersten Mal gibt, sowie eine Hüpfburg, Soccer Courts, Fußball-Billard, eine Adrenalin-Erlebnisbahn, Airbrush-Tattoo und Fan-Schminken und viele mehr runden den FC-Tag ab. Zudem werden Spezialtouren durch das Rhein-Energie-Stadion angeboten. Und auch der Wettergott meint es gut mit dem FC: Während es im vergangenen Jahr regnete, werden diesmal Sonne und angenehme 26 Grad erwartet.

Wer keine Lust auf die große FC-Party auf den Vorwiesen hat und sich lieber Live-Fußball anschauen möchte, ist am Samstag am Geißbockheim richtig. Im Franz-Kremer-Stadion startet die U21 des FC in die neue Saison in der Regionalliga West.

Ab 14 Uhr ist der SC Wiedenbrück zu Gast. Für Trainer Manuel Hartmann wird es die Pflichtspiel-Premiere als U21-Coach. Der frühere U17-Trainer hat die Nachfolge von Evangelos Sbonias übernommen, der zum Vorbereitungstart der zweiten Mannschaft überraschend als Co-Trainer zu den Profis aufgerückt war.

Verzichten muss Hartmann zum Saisonstart auf einige seiner heißesten Talente. Torhüter-Neuzugang Martin James (18), David Fürst (19), Jonathan Friemel (19), Kristiyan Irmiev (19), Nilas Yacobi (19), Maik Afri Akumu (18) und Patrick Kristal (18) bestreiten allesamt das Trainingslager mit den Profis bis zum Ende. Sie werden sich auch im Testspiel gegen Hertha BSC am Freitag (12 Uhr) in Sankt Johann nochmal zeigen dürfen.