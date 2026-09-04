Diese Aktion soll dem FC Glück bringen! Kölns Mitsing-König Björn Heuser verabschiedete am Freitag (4. September) rund 50 FC-Fans auf ihrer Reise nach Stuttgart.

Vor der Abfahrt des Busses der FC-Fans 1991 griff der Musiker zur Gitarre und stimmte am Kölner Hauptbahnhof die FC-Hymne an.

Björn Heuser verabschiedet FC-Fans: „Auf drei Punkte!“

Die Fans sangen lautstark mit. Anschließend ging es für die Anhänger ins Schwabenland, wo der 1. FC Köln am Abend beim VfB Stuttgart gefordert ist (ab 20.30 Uhr im Liveticker auf EXPRESS.de).

Normalerweise kommen die Menschen zu Heuser, um gemeinsam die beliebtesten kölschen Lieder zu singen. Am 27. September feiert „Kölle singt“ in der Lanxess-Arena sein zehnjähriges Bestehen.

Dieses Mal kam der Mitsing-König zu den Fans. Mit guter Laune und dem Wunsch „Auf drei Punkte!“ schickte er den Bus auf die Reise.

Ob die musikalische Einstimmung den gewünschten Effekt hat, zeigt sich am Abend auf dem Platz. Der FC reist mit einer erfolgreichen Heimpremiere im Rücken nach Stuttgart.

Björn Heuser hat FC-Fans mit einem Ständchen auf die Reise geschickt. Copyright: M. Schwamborn

Nach dem 3:2 gegen Hoffenheim steht Trainer René Wagner dort allerdings vor personellen Fragen: Said El Mala und Thijs Dallinga fehlten zuletzt krankheitsbedingt. Der neue offensive Leihspieler Mikey Moore könnte dagegen erstmals zum Einsatz kommen. (msw)