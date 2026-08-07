Der FC setzt in diesem Sommer auf internationale Nachwuchshoffnungen. Kommt auch Mikey Moore, hat Trainer René Wagner ein Quintett, das entwickelt werden soll. Ein Überblick.

Mikey Moore

Offensives Mittelfeld (18), Anvisierte Leihe über ein Jahr. Moore ist noch nicht beim FC, der Wechsel soll aber in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Die Kölner haben offenbar mit dem Engländer von Tottenham eine Einigung erzielt. Der Flügelspieler ist der jüngste Premier-League-Debütant in der Geschichte der Hotspurs. Bereits in sehr jungem Alter stellte er damit Vereinsrekorde auf und deutete sein großes Potenzial an. Nach einer überzeugenden Saison auf Leihbasis bei den Glasgow Rangers, in der er sieben Tore erzielte und zum „PFA Scotland Young Player of the Year“ gewählt wurde, folgt nun der Schritt zum FC.

Mikey Moore im Trikot der Rangers. Copyright: IMAGO/News Licensing

Stärken: Der Junioren-Nationalspieler besticht durch hervorragende Ballbehandlung, einen starken ersten Kontakt und große Flexibilität auf allen offensiven Positionen. Sein kreatives Eins-gegen-Eins macht ihn zu einer wertvollen Waffe im modernen Offensivspiel. Die FC-Verantwortlichen brechen bewusst ihre gewohnten Transfer-Prinzipien, keine Leihen ohne Kaufoption zu tätigen, da sie von seinen Fähigkeiten als sofortige Verstärkung absolut überzeugt sind. Sein Marktwert wird auf 18 Millionen Euro geschätzt.

Gil Neves

Zentrales Mittelfeld (18), Vertrag offenbar bis 2029.Kommt von der U23 von Benfica Lissabon und kostet den FC offenbar eine sechsstellige Ablöse. Benfica soll eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung erhalten. Der Mittelfeldakteur feierte seinen größten bisherigen Erfolg im Sommer 2025 mit dem Gewinn der U-17-Europameisterschaft mit Portugal. Beim 3:0-Finalsieg gegen Frankreich stand der gebürtige Luxemburger in der Startelf. Bei Benfica sammelte Neves in der Saison 2025/26 wertvolle Erfahrung: 23 U23-Spiele und neun Youth-League-Partien. Seine Karriere führte ihn von FC Syra Mensdorf über FC Metz und F91 Düdelingen mit 16 Jahren zu Benfica.

Gil Neves, im Training beim 1. FC Köln. Der Profi gilt als großes Mittelfeldtalent. Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Sohn einer Bankerin und eines Unternehmers, spricht deutsch, besitzt beide Staatsbürgerschaften. Sein Berater: der Kölner Volker Struth. Stärken: Präzises Passspiel, Spielfreude, strategische Intelligenz im Spielaufbau. Lukas Berg, Technischer Direktor des FC: „Gil bringt für seine Position fußballerisch, physisch und charakterlich hervorragende Voraussetzungen mit.“ Neves, der schon als Kind im Kölner Stadion war: „Das ist ein ganz besonderer Wechsel für mich. Ich kenne Köln sehr gut aus meiner Kindheit und freue mich, jetzt als Spieler des FC die Fans zu erleben.“ Soll zunächst in der U21 Spielpraxis sammeln, nimmt aber am Profitraining teil.

Reigan Heskey

Linker Flügel (18), Vertrag bis 2031. Der englische Flügelspieler, der für eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro von Manchester City kam, ist Sohn der Premier-League-Legende Emile Heskey. Mit acht Jahren wechselte er 2016 in Citys Nachwuchsakademie, wo er sich mit 18 Toren und sieben Assists in der U18 Premier League hervortat. Mit 16 erzielte er bei seinem U-21-Debüt gegen Norwich einen Hattrick. Am 24. September 2025 feierte Heskey sein Profidebüt unter Pep Guardiola im EFL Cup gegen Huddersfield — mit seinem älteren Bruder Jaden.

Reigan Heskey könnte die nächste große Entdeckung sein. Im Training zeigt er sich voller Einsatzfreude. Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Er stand fünfmal im Premier-League-Kader und erzielte für City im FA-Youth-Cup-Finale 2026 das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg über Manchester United. Bei der U-17-WM 2025 in Katar erzielte er vier Tore. Stärken: Enorme Explosivität und Tempo auf der Außenbahn. Trickreich im Offensivdrittel mit enormer Qualität im Eins-gegen-Eins. Zieht oft vom linken Flügel nach innen, sucht mit seinem rechten Fuß den schnellen Abschluss. Gilt als sehr selbstbewusst.

Paul Okon-Engstler

Defensives Mittelfeld (21), Vertrag bis 2030. Der australisch-belgische Mittelfeldakteur, in Ostende geboren, wechselte für rund eine Million Euro vom australischen Erstligisten Sydney FC nach Köln. Sohn von Australiens Nationalspieler Paul Okon (u. a. Lazio Rom, FC Brügge). Hochwertige Ausbildung bei FC Brügge und Benfica Lissabon. Bei der WM 2026 stand er in allen vier Partien für die australische Nationalmannschaft auf dem Platz und überzeugte im defensiven Mittelfeld der „Socceroos“.

Paul Okon-Engstler gilt als zweikampfstarker Sechser. Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Stärken: Strategischer Spieler und ruhiger Taktgeber mit präzisen langen Bällen und Fähigkeit, Angriffe aus tiefen Zonen einzuleiten. Enorme Laufintensität und Zweikampfbereitschaft. Sprachtalent: Der Neuzugang spricht fließend Englisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch.

Martin James

Torwart (18), Vertrag bis 2029. Der französische Keeper, in Versailles geboren, kam ablösefrei vom Champions-League-Sieger Paris St. Germain zum FC und zählt zu den vielversprechendsten europäischen Nachwuchstalenten auf seiner Position. Seine Laufbahn führte ihn von AO Buc Football über FC Versailles und AS Meudon 2022 zu PSG. In der Saison 2025/26 war James Stammkeeper der U19 (27 Spiele, Youth League), zudem berief ihn PSG-Cheftrainer Luis Enrique mehrfach als Ersatztorhüter in den Profikader (Ligue 1, Champions League).

Martin James im Trainingslager des 1. FC Köln. Copyright: IMAGO/Beautiful Sports International

Im März 2026 U-19-Debüt für Frankreich beim 1:0 gegen Ungarn ohne Gegentor. Stärken: Exzellente Reflexe, reife Strafraumbeherrschung, hervorragendes Spielverständnis für modernen Spielaufbau. Der 1,86-Meter-Rechtsfuß fungiert zunächst als Nummer drei hinter Schwäbe und Zieler, soll aber regelmäßig in der U21 (Regionalliga West) spielen.