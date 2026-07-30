Für den 1. FC Köln steht am Freitag (31. Juli) die erste ernsthafte Bewährungsprobe der Vorbereitung an. Gegen den Zweitligisten Hertha BSC wird das Team aus der Bundesliga erstmals richtig auf die Probe gestellt.

Die Begegnung markiert für die Kölner das Ende ihres Trainingscamps in Kitzbühel (Hotel) und St. Johann in Tirol (Training). Die Partie im Koasastadion beginnt um 12 Uhr und wird über zweimal 60 Minuten ausgetragen.

Wagners Einschätzung zum Gegner und den Zielen

Für das Team aus Berlin stellt die Partie gegen Köln die Generalprobe dar, da eine Woche darauf die Saison in der 2. Liga mit der Begegnung beim VfL Bochum beginnt. Der Kölner Coach René Wagner (38) rechnet daher mit einem besonders anspruchsvollen Gegner.

„Das wird ein spannender Test für uns, sie haben nächste Woche ihren Auftakt. Die werden frisch sein, die werden auch heiß sein. Damit ist die Vorbereitung quasi für sie schon abgegolten. Wir haben jetzt die dritte Woche fast beendet, deswegen sind wir in einer anderen Verfassung. Aber nichtsdestotrotz sind wir da in der Lage, auch mitzugehen“, erklärte der Trainer am Donnerstag nach dem Training in Österreich.

Der Trainer begründete zudem die unkonventionelle Ansetzung von zweimal 60 Minuten. Während bei den Begegnungen mit Rheinsüd (5:0) und Bergisch Gladbach (8:0) die meisten Akteure 45 Minuten spielten, soll nun die Belastung erhöht werden. Gegen Hertha sollen die Spieler an mehr Einsatzzeit gewöhnt werden, weshalb fast alle 60 Minuten auf dem Platz stehen sollen.

Der Annahme, dass die Partie gegen Hertha bereits eine Vorentscheidung im internen Konkurrenzkampf sein könnte, widersprach Wagner: „Dafür ist es noch zu früh, das Spiel morgen ist einfach nochmal ein guter Test für uns alle.“

René Wagner will „mutig verteidigen“

Zu seinen taktischen Erwartungen an das Team sagte er: „Ich erwarte schon, dass wir mit Ball und gegen den Ball die Sachen umsetzen, die wir jetzt die letzten drei Wochen trainiert haben. Und da gehört es dazu, mutig nach vorne zu spielen. Da gehört es dazu, mutig zu verteidigen, kompakt zu bleiben, dass wir aber auch in Phasen hoch anlaufen können, dass wir den Gegner unter Druck setzen und dann auch hohe Ballgewinne erzielen. Das sind Sachen, die uns morgen so grob wichtig sind.“

Es wird erwartet, dass die neuen Spieler Reigan Heskey (18) und Paul Okon-Engstler (21) am Freitag ihr Test-Debüt für die Kölner geben werden. Ein Einsatz von Gideon Mensah (28) ist hingegen noch nicht möglich.

Der ghanaische Nationalspieler hatte nach der Weltmeisterschaft 2026 zunächst Urlaub und fiel anschließend krankheitsbedingt aus. Er konnte daher erst am Montagabend zum Team stoßen und absolvierte am Dienstag seine erste Einheit mit der Mannschaft. (red)