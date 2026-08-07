Wenn der 1. FC Köln am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Magenta TV) den spanischen Pokalsieger Real Sociedad San Sebastián zum Härtetest empfängt, werden mindestens 35.000 Fans im Rhein-Energie-Stadion vor Ort sein und ganz sicher für Stimmung sorgen.

Am Freitagabend standen sich beide Mannschaften aber schon einmal gegenüber – und es war äußerst ruhig und gediegen, aber in Teilen durchaus unterhaltsam. Die Kölner und die Basken absolvierten im Franz-Kremer-Stadion eine Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die vorab nicht kommuniziert worden war. Der FC, der mit viel Intensität und Engagement auftrat, gewann verdientermaßen durch Tore von Luca Waldschmidt (75.) und Marius Bülter (83.) mit 2:0.

Der Gastgeber, bei dem unter anderem die Neuzugänge Reigan Heskey und Paul Okon-Engstler in der Startelf standen und sich Youngster Jonathan Friemel hinten links zeigen durfte, startete in flexibler Grundordnung (4:4:2/4:2:3:1) aggressiv und spritzig. Die Kölner kamen zu kleineren Chancen durch Okon-Engstler (7.), per Freistoß von Alessio Castro-Montes (10.), durch einen Schuss des agilen Heskey (21.) und zu einer größeren Chance durch Luca Waldschmidt, der Keeper Larranaga gerade noch abluchsen konnte (24.). Dem FC fehlte etwas die Präzision im Spiel nach vorne.

Martin James feiert FC-Debüt

Von San Sebastián, das allerdings nicht mit seiner ersten Elf antrat, kam in der Offensive erst einmal wenig. Das änderte sich nach rund 35 Minuten. Die ballsicheren Basken investierten nun deutlich mehr und wären nach 39 Minuten fast in Führung gegangen. Ein abgefälschter Schuss von Capellán klatschte gegen den Pfosten.

Nach dem Wechsel und drei Kölner Umstellungen (unter anderem mit dem Debütanten Martin James im Tor) ging es ausgeglichen und ohne echte Höhepunkte weiter. Beide Teams neutralisierten sich gegenseitig, es wurde aber ungewöhnlich hitzig, sodass mehrere Spieler die Gelbe Karte sahen. Neuzugang Okon-Engstler musste nach rund einer Stunde leicht humpelnd den Platz verlassen – wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme.

Der FC blieb aber das aktivere Team, hatte nach rund einer Stunde bereits Chancen durch Thielmann, Okon-Engstler und den eingewechselten Maik Afri Akumu und belohnte sich mit der Führung: Einen sehenswerten Spielzug über Jan Thielmann und Afri Akumu schloss der auffällige Waldschmidt mit einem präzisen Flachschuss aus rund 18 Metern zum 1:0 ab (75.).

Nach Ballgewinn und Vorarbeit von Linton Maina erhöhte der eingewechselte Marius Bülter in der 83. Minute mit einem sehenswerten Schuss auf 2:0. Und fast hätten die Kölner sogar ein drittes Tor erzielt: Nach einer Ecke von Maina holte Sebastian Sebulonsen einen Elfmeter heraus, den Maina allerdings links neben das Tor setzte (87.).

1. FC Köln: Zieler (46. James) – Castro-Montes (76. Sebulonsen), Schmied, van den Berg (76. Pauli), Friemel (46. Fürst) – Kristal, Okon-Engstler (61. Irmiev) – Thielmann, Heskey (46. Afri Akumu) – Waldschmidt (76. Yacobi), Niang (76. Bülter). – Tore: 1:0 Waldschmidt (75.), 2:0 Bülter (83.).