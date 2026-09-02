Vor rund einem Jahr fand eine historische Mitgliederversammlung statt: Zum ersten Mal hatten die Vereinsmitglieder des 1. FC Köln die Wahl aus drei möglichen Vorstandsteams.

Mit großer Mehrheit setzte sich Jörn Stobbe mit seinen Mitstreitern Jörg Alvermann und Ulf Sobek durch. Sie bilden seitdem das Vorstands-Trio des Bundesligisten.

Eine Vorstandswahl steht bei der nächsten Mitgliederversammlung zwar nicht auf dem Programm – Stobbe und seine Vize-Präsidenten wurden für drei Jahre ins Amt gewählt –, dennoch hofft der FC auf eine rege Teilnahme.

Mitgliederversammlung: FC legt sich auf Totensonntag und Messe fest

Im Rahmen eines Satzungsforums wurde nun der voraussichtliche Termin nicht nur für diese, sondern auch für die darauffolgenden beiden Mitgliederversammlungen bekanntgegeben. Sie sollen jeweils am Totensonntag stattfinden, also am 22. November 2026, 21. November 2027 und 26. November 2028.

Umgeplant wird, wenn der FC am Totensonntag spielt. Das ist nur bei Auswärtsspielen außerhalb von NRW möglich. In diesem Fall würde die Mitgliederversammlung auf den Vortag gelegt. In dieser Saison könnte es theoretisch so kommen, denn der FC muss am 10. Spieltag (20. bis 22. November) auswärts beim FC Bayern München ran.

Auch der Ort der Veranstaltung steht für die kommenden drei Jahre fest. Während im vergangenen Jahr die MV mit Vorstandswahlen im Rhein-Energie-Stadion veranstaltet wurde, geht es für die kommenden drei Versammlungen in die Koelnmesse.

Bei der Mitgliederversammlung 2026 soll eine neue FC-Satzung zur Abstimmung gestellt werden. Bereits am 8. September können interessierte Mitglieder bei einem weiteren Forum über konkrete Pläne diskutieren, teilt der FC mit. (are)