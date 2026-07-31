Eine anstrengende Trainingswoche des 1. FC Köln hat am Freitag mit einem Test gegen Hertha BSC ihren Abschluss gefunden. Im Koasastadion von St. Johann gab es ein 2:2 gegen Zweitligist Hertha BSC.

FC-Trainer René Wagner sprach anschließend von einem „sehr guten Test“: „Bei den Temperaturen sind wir auch ein bisschen stolz auf die Jungs, dass sie es durchgezogen haben, nach einer harten Woche. Heute 120 Minuten bei der brütenden Hitze hier Fußball zu spielen, aber ich glaube, jeder hat Gas gegeben.“ Es herrschten Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke.

Auf Wunsch des FC-Coaches wurde über eine Distanz von zweimal 60 Minuten gespielt. Die Gegnersuche erwies sich als kompliziert, doch schließlich sagte Hertha zu. Der Berliner Club hatte sein Trainingslager in Kitzbühel bereits am Sonntag zuvor abgeschlossen und reiste für dieses Spiel extra nochmal an.

Thielmann legt Ache-Treffer auf

Für die rund 50 mitgereisten Hertha-Fans war es eine aufschlussreiche Partie: Wie würde sich die Hertha eine Woche vor dem Saisonstart präsentieren? Zahlreiche Leistungsträger wie Fabian Reese, Michael Cuisance oder Ex-FC-Profi Toni Leistner verließen den Verein in diesem Sommer. Demgegenüber stand nur Oluwaseun Adewumi vom FC Burnley aus der zweiten englischen Liga als Neuzugang.

Auf der anderen Seite stand der FC, der aus der vollen Trainingsbelastung heraus in das Spiel ging und bei dem die Kaderumstrukturierung bei weitem noch nicht beendet ist. Mit 500 FC-Fans war das Stadion fest in Kölner Hand.

Vor dem Spiel gab Keeper Marvin Schwäbe die Kapitänsbinde an Neuzugang Paul Okon-Engstler ab. Dies dürfte sich positiv auf die Stimmung und wohl auch auf die Mannschaftskasse auswirken, in die der Australier nun einzahlen wird. Der erste Treffer fiel bereits nach sieben Minuten.

Der sehr agile Jan Thielmann legte für Ragnar Ache auf, der aus 18 Metern mit einem präzisen Schuss zum 1:0 vollendete. Hertha agierte in der Folge etwas dominanter, erarbeitete sich aber kaum ernsthafte Torchancen. Anders die Kölner. Said El Mala sorgte immer wieder für Gefahr, ein Schuss von ihm wurde von Hertha-Keeper Marius Gersbeck glänzend pariert (55.). FC-Coach René Wagner gab auch Talenten wie Youssoupha Niang (für Ache) oder Kristiyan Irmiev (für Okon-Engstler) Spielzeit. Zur Pause wurde dann umfassend gewechselt.

Neuzugang Reigan Heskey führt sich mit Fast-Traumtor ein

Neuzugang Reigan Heskey hätte in seinem FC-Debüt nach zehn Minuten beinahe ein Traumtor aus 45 Metern erzielt, doch der Ball ging knapp über das Tor. Anschließend erhöhte der FC den Druck. Marius Bülter traf die Latte, Niangs Abschluss prallte an beide Pfosten, rollte aber nicht über die Linie. Der FC konnte sich nicht belohnen, stattdessen traf die Hertha! Sebastian Andersen glich aus, wobei Jahmai Simpson-Pusey in der Kölner Abwehr keine gute Figur machte.

Für Heskey durfte dann Maik Afri Akumu mitmischen. Zieler zeigte bei einer Parade seine ganze Klasse und hielt das 1:1 fest. Als Maina den frischen Akumu schickte, startete dieser einen Sololauf. Lediglich der Abschluss war etwas zu schwach – kein Problem für den Torwart. In der 107. Spielminute fiel die erneute Führung. Nach einer Maina-Ecke köpfte Bülter zum 2:1 ein. Youngster Nilas Yacobi bekam auch noch ein paar Minuten. Dafür ging der auffällige Niang vom Platz. In der 120. Minute erzielte Herthas Gouram nach einem Ballverlust von Sebulonsen das 2:2. Es war ein unhaltbarer Schuss in den Winkel.

Der neue Linksverteidiger Gideon Mensah bekam nach wenigen Einheiten mit dem Team noch keine Spielzeit. Auch die beiden Innenverteidiger Julian Pauli und Elias Bakatukanda sowie Keeper Martin James erhielten keine Spielzeit. Bakatukanda war aufgrund einer Erkrankung bereits vor dem Testspiel abgereist. Die Mannschaft musste nach der Partie sofort zum Flughafen in Salzburg aufbrechen. Um 18.00 Uhr startete der Flieger nach Köln. Dort steht am Samstag die Saisoneröffnung rund um das Rhein-Energie-Stadion an. (red)

FC-Startelf erste Halbzeit: Schwäbe - Castro-Montes, Schmied, Lochoshvili, Fürst - Krauß, Okon-Engstler (50. Irmiev) - Thielmann, Waldschmidt, El Mala - Ache (50. Niang).

FC-Startelf zweite Halbzeit: Zieler - Sebulonsen, van den Berg, Simpson-Pusey, Friemel - Johannesson, Kristal - Maina, Bülter, Heskey (97.) - Niang (122. Yacobi).