„Said El Mala, Said El Mala!“ – die Rufe schallten am Samstagnachmittag immer wieder über die Vorwiesen am Rhein-Energie-Stadion. Bei der offiziellen Saisoneröffnung des 1. FC Köln wurde der Jungstar von den Anhängern nahezu frenetisch gefeiert. Die Fans hoffen einfach auf den Verbleib des 19-Jährigen, um den Borussia Dortmund hartnäckig und mit Hochdruck buhlt. Der El-Mala-Hype war mitten im Transfer-Poker allgegenwärtig, so dass Stadionsprecher Michael Trippel einmal kurz konstatierte: „Es gibt auch noch andere als Said El Mala. Und hier kommt die Geschäftsführung.“ Da folgte allerdings eher höflicher Beifall.

Bei strahlender Sonne und angenehmen 25 Grad war das Event am Samstag rundum gelungen. Nach FC-Angaben kamen 40.000 Fans auf die Vorwiesen. Höhepunkt waren die Vorstellungen der Bundesliga-Mannschaften der Frauen und Herren und das gemeinsame Singen der FC-Hymne. Kölsche Musik von Planschemalöör, Domstürmer oder Druckluft durfte natürlich auch nicht fehlen. Die Zeiten, als Vertragsverlängerungen mit Schlüsselspielern bekanntgegeben wurden oder die Saisoneröffnung mit einem hochkarätigen Testspiel verbunden war, sind längst vorbei – doch auch ohne solche großen Ankündigungen war es eine bunte und stimmungsvolle Veranstaltung.

Trainer René Wagner genoss die Atmosphäre sichtlich: „Es ist immer wieder schön, wie viele Leute aus Köln zu so einem Event kommen. Es ist auch cool für die Fans, die Spieler mal ein bisschen hautnah zu sehen, Autogramme zu sammeln. Natürlich war da eine brutale Schlange bei Said, aber ich hoffe, dass jeder ein Autogramm bekommen hat.“ Auf die Frage nach seinem Auftritt auf der Bühne, dem ersten in der Funktion des Cheftrainers beim FC, antwortete Wagner mit einem Schmunzeln: „Ich bin jetzt keiner, der unfassbar gerne sich da vorschreitet, aber es gehört dazu zum Job. Ich mache das gerne.“

Ich kann auch versprechen, wir werden alles dafür tun, um den Klub weiter nach vorne zu bringen. Thomas Kessler, Sport-Geschäftsführer des 1. FC Köln

Thomas Kessler ist da als FC-Urgestein etwas routinierter, doch auch der Sport-Geschäftsführer schwärmte: „Ich muss immer wieder sagen, ich erwische mich dabei jedes Jahr denke ich, ich habe schon alles erlebt. Ich weiß, was den Menschen dieser Klub bedeutet.“ Der Sportchef betonte die gemeinsame Mission: „Wir wollen diesen Klub jeden Tag ein Stück nach vorne bringen. Manchmal brauchen wir ein bisschen Geduld, und manchmal müssen wir auch leiden, aber das sind wir Kölschen auch gewohnt. Aber ich kann auch versprechen, wir werden alles dafür tun, um den Klub weiter nach vorne zu bringen.“

Der nächste Höhepunkt kommt schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in Müngersdorf, dann ist es ein sportlicher: Der FC empfängt den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian zum Testspiel. „Wir wollen bis dahin in der kommenden Woche natürlich noch ein paar Sachen erarbeiten.“ Der Coach freute sich aber erst einmal auf den freien Sonntag, bevor er am Montagnachmittag zur nächsten Einheit dann wieder am Geißbockheim bittet: „Ich werde es genießen, werde versuchen so wenig wie möglich an Fußball zu denken, auch obwohl das schwer ist. Aber ich freue mich darauf, mit meiner Frau Zeit zu verbringen, ein bisschen zu entspannen und am Montag wieder Gas zu geben.“

Rund 40.000 Fans kamen zur Saisoneröffnung des 1. FC Köln bei herrlichem Wetter. Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Erst am Freitagabend war sein Team aus Österreich zurückgekehrt. Nach zwei Jahren in der Steiermark mit problematischen Platzverhältnissen fanden die Geißböcke im Trainingslager in Kitzbühel und St. Johann endlich absolute Top-Bedingungen vor.

Sportchef Kessler hatte bereits in Österreich ein positives Fazit gezogen: „Wir haben bewusst einen anderen Standort gewählt und sind sehr zufrieden. Wir konnten hier sehr konzentriert arbeiten.“ Das Trainingsniveau sei sehr gut und ambitioniert gewesen. „Einige Jungs sind schon in guter Frühform“, sagte Kessler. Zur Kaderplanung ergänzte er: „Wir haben absolutes die Mannschaft einfach noch ein Stück weit zu verbessern und das wird in den nächsten Wochen bestimmt noch was sein.“

Ich glaube, ihr könnt euch alle auf eine geile Saison freuen! FC-Torhüter und Kapitän Marvin Schwäbe

Auch Wagner war nach dem abschließenden 2:2 im Testspiel gegen Hertha BSC über 120 Minuten mit den Tagen in Tirol zufrieden: „Viele, viele Spieler haben Vollgas gegeben. Wir sind mit dem Camp sehr, sehr zufrieden.“ Besonders wichtig war Wagner die menschliche Komponente und der Zusammenhalt. Die Charaktere seien zusammengebracht worden, die Neuzugänge gut integriert. „Wir haben mittlerweile viele laute Stimmen auf dem Feld“, sagte Wagner als Zeichen gelungener Selbstorganisation.

Doch auf ihn, die Mannschaft und die sportlichen Verantwortlichen wartet bis zum Pflichtspiel-Auftakt im Pokal in Würzburg (24. August) noch einiges an Arbeit. Vier, vielleicht sogar fünf Neuzugänge benötigt der Kader sicherlich noch, um das zu erreichen, was Torhüter und Kapitän Marvin Schwäbe am Samstag auf der Bühne den Fans fast schon versprach: „Ich glaube, ihr könnt euch alle auf eine geile Saison freuen!“