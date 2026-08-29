Marvin Schwäbe 2,5Beim nicht gerade druckvollen Schuss von Daghim sah der Keeper nicht sonderlich gut aus. Wurde dann aber neben Dallinga zum entscheidenden Kölner: Erst parierte der Kapitän den Strafstoß von Moerstedt hervorragend und ging danach auch aus dem Eins-gegen-Eins gegen den Stürmer als Sieger hervor.

Alessio Castro-Montes 3Nicht sonderlich auffällig, aber mit einem höchst seriösen, sachlichen Auftritt. Überzeugte durch Passsicherheit.

Jahmai Simpson-Pusey 3,5Stand lange sicher. Seine Grätsche gegen Conté, die zum Elfmeter führte, war allerdings viel zu riskant. Ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen.

Luka Lochoshvili 2Starker Auftritt: konzentriert, aggressiv, ungemein kopfballstark. Rettete nach einer Stunde mit einer Monstergrätsche und trieb danach sich und die Fans an. Hatte das 2:1 auf dem Kopf. Bewies Chef-Qualitäten.

Gideon Mensah 2,5Zeigte eine klare Leistungssteigerung. Strahlte deutlich mehr Ruhe und Sicherheit aus als zuletzt. Stark sein Doppelpass mit Maina vor dem 2:2.

Tom Krauß 3Biss sich regelrecht ins Spiel hinein. Hatte in der ersten Halbzeit noch Probleme, steigerte sich dann aber enorm. Bereitete das 3:2 mit vor und hätte beinahe noch selbst getroffen.

Paul Okon-Engstler (bis 65.) 4Hätte vor dem 0:1 energischer angreifen müssen. Verlor zu viele Zweikämpfe. Als Ballverteiler solide.

Ellyes Skhiri (ab 65.) 4Der Rückkehrer kam zu seinem Heimdebüt. Das 1:2 ging allerdings überwiegend auf seine Kappe, da er gegen Kabak nicht zum Kopfballduell hochstieg. Danach gewann er noch einige wichtige Duelle.

Jan Thielmann 3,5Hatte in der ersten Halbzeit gerade einmal zehn Ballkontakte und keine Aktionen. Nach dem Wechsel war er deutlich besser ins Spiel eingebunden und aktiver, wurde so noch zum Faktor.

Isak Johannesson 3In der ersten Halbzeit war das Spiel noch an ihm vorbeigelaufen. Steigerte sich nach der Pause deutlich. Stark war sein Doppelpass mit El Mala vor dem 1:1. Setzte Krauß einmal perfekt in Szene.

Said El Mala (bis 65.) 2,5Nutzte das Geschenk in der 40. Minute nicht und scheiterte frei an Baumann. Blieb aber dran. Bewies dann beim 1:1 seine unnachahmlichen Qualitäten: Er tanzte Hajdari aus und netzte aus kurzer Distanz ein. War angeschlagen und platt, deshalb musste er raus.

Linton Maina (ab 65.) 2,5Die Auswechslung zahlte sich sofort aus: Nach einem Doppelpass mit Mensah bereitete er mit einer flachen Hereingabe das 2:2 perfekt vor.

Ragnar Ache (bis 65.) 3,5Kein Spiel für den Mittelstürmer. Musste in der zwölften Minute in höchster Not klären. Räumte hinten per Kopf alles ab, war in seinem Hauptjob in der Offensive aber nicht auffällig. Hatte kaum Szenen.

Thijs Dallinga (ab 65.) 1Der Niederländer kam, sah und siegte. Wurde mit zwei Treffern zum Matchwinner. Schirmte die Bälle sagenhaft ab und verarbeitete sie in echter Torjägermanier.