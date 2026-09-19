Marvin Schwäbe 4,5

Wenn eine Mannschaft derart viele Gegentreffer aus der Luft kassiert wie der 1. FC Köln, kann der Torwart nicht unschuldig sein. Diesmal war es Capaldo, der frei im Fünfmeterraum traf, während von Schwäbe nichts zu sehen war. Hätte fast das kurioseste Gegentor der Saison eingeleitet, als er Simpson-Pusey abschoss.

Alessio Castro-Montes 4,5

Rechts deutlich weniger eingebunden als Mensah auf der linken Seite. Starke Grätsche in der ersten Hälfte. Gegen defensive Hamburger jedoch eher in der Offensive gefragt, insofern war es grundsätzlich ein passendes Spiel für den Belgier, doch zu wenig funktionierte.

Jahmai Simpson-Pusey 4,5

Versuchte, seine Freiheiten am Ball zu nutzen, indem er Angriffe einleitete. Probierte hier und da etwas, blieb jedoch überwiegend vorsichtig. Verlor vor dem 0:2 das Laufduell mit Grönbaek. Sah auch gegen Poulsen wenig spritzig aus, verhalf dem Dänen zu einem unerwarteten Sprintsieg.

Luka Lochoshvili 5

Im Aufbauspiel mit sichtlichen Schwächen, sowohl lange als auch kurze Pässe kamen nicht an. Gute Kopfballchance nach einer Viertelstunde. Schloss vor dem 0:2 das Zentrum nicht.

Gideon Mensah 3,5

Wieder sehr mobil, oft am Ball und selbstbewusst. Sorgte dafür, dass die linke Seite dominierte. Konsequent in den Zweikämpfen, machte für den offensivstärkeren Sosa Platz.

Ellyes Skhiri 3,5

Zeigte wieder rätselhafte Tempoprobleme, die aber nur selten auftraten, weil der HSV überwiegend das Fußballspielen verweigerte. Wertvoll in engen Räumen, defensiv wie offensiv. Im eigenen Strafraum jedoch mehrfach nicht Herr der Lage.

Ein paar starke Momente, doch Mikey Moore schaffte es nicht, die Hamburger entscheidend unter Druck Copyright: IMAGO/Beautiful Sports

Tom Krauß 4,5

Ist nicht als Mann für den letzten Ball verpflichtet worden. Sorgte für etwas Härte im Mittelfeld, spielerisch jedoch nicht der Mann, den Köln in dieser Partie brauchte.

Linton Maina 3,5

Verblüffend aktiv auf der rechten Seite, obwohl das Kölner Spiel eher linkslastig war. Hatte die konstruktivsten Aktionen der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel zu unauffällig.

Mikey Moore 3

Extrem schwer vom Ball zu trennen, ein großartiger Spieler. Gab nach einer halben Stunde einen gefährlichen Schuss ab. Schoss kurz nach der Pause knapp am Winkel vorbei, das hätte der Ausgleich sein können, vielleicht sogar müssen. Verschwand im zweiten Durchgang phasenwiese aus dem Spiel.

Said El Mala 3,5

Sein erster Schuss wurde nach starker Aktion ein Einwurf für den Gegner, das ist nie gut. Den zweiten Schuss hielt Heuer Fernandes, viel mehr kam nicht. Bereitete Moores Chance vor. Frustrierte sich in den Duellen mit Ouahdi.

Thijs Dallinga 5

Scheiterte mit seinem Kopfball am stark reagierenden Heuer Fernandes, muss so frei dennoch treffen. Erlebte keinen glücklichen Nachmittag.