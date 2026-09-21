75 Tage sind vergangen, seit die Spieler des 1. FC Köln Anfang Juli am Geißbockheim eintrafen, um sich zum Beginn der Vorbereitung medizinisch untersuchen zu lassen. Seitdem ist viel geschehen. Der Kader wuchs, auf das Trainingslager und die Testspiele des Sommers folgten die erste Pokalrunde mit dem Sieg in Würzburg und der erfolgreiche Bundesligaauftakt – das 3:2 gegen die TSG Hoffenheim.

Nach dem 1:2 beim HSV steht der FC bei vier Punkten aus vier Spielen. Käme jemand auf die Idee, die Saison nun abzubrechen – die Kölner auf Rang 13 würden wohl unterschreiben. Erst recht beim Blick ans Tabellenende: Dort steht Borussia Mönchengladbach, Kölns Rivale und Gegner im ersten Spiel nach der Länderspielpause am 11. Oktober. Mit Mannschaften ohne Punkt hat der FC zuletzt schlechte Erfahrungen gemacht. Am zweiten Spieltag setzte es ein 1:4 gegen den VfB Stuttgart, der den Auftakt 1:5 verloren hatte – allerdings gegen den FC Bayern. Am vergangenen Samstag holte der HSV nach zuvor null Punkten und null Toren aus drei Partien gegen Köln gleich drei Punkte. Der FC ist also gewarnt, zumal in einem Derby Tabellen- und Punktestände noch weniger zählen als sonst.

Nach der Niederlage in Hamburg waren die Kölner zerknirscht. Bei allem Frust war jedoch wenig Untergangsstimmung zu spüren. Eher ging es darum, sich den Schwächen zu widmen, etwa dem Verteidigen von Standards. „Wir werden weiterarbeiten an Themen, in denen wir besser werden müssen. Alle, die da sind, werden die Zeit nutzen, um besser zu werden“, sagte René Wagner am Samstagabend in Hamburg auf die Frage, wie er die Zeit bis zum nächsten Pflichtspiel sinnvoll nutzen wolle.

Bis Dienstag trainieren die FC-Profis, ehe die Mannschaft in fünf freie Tage geht. „Es heißt für die Jungs, nach vier Spieltagen und einer langen Vorbereitung mal ein paar Tage durchzuschnaufen und mental runterzukommen“, erklärte Wagner. Körperlich werde die Mannschaft weiter ausreichend gefordert, versprach der Trainer. „Sie werden alle einen Laufplan dabeihaben, wir werden also versuchen, uns in der Woche ohne Fußball auf dem Platz auch athletisch weiterzuentwickeln, um bestmöglich vorbereitet wieder ins Training zu starten.“ Am kommenden Montag nimmt die Mannschaft das Training wieder auf, „um im Rhythmus zu bleiben“ für den Test am 3. Oktober (Samstag, 14 Uhr, Sportpark Höhenberg), sagt Wagner. Die Situation ist auch für den Trainer neu. „Natürlich haben wir keine Erfahrung mit einer so langen Länderspielpause. Die hat aber auch kein anderer. Da heißt es auch, Erfahrungen zu sammeln.“

Sie werden alle einen Laufplan dabeihaben, wir werden also versuchen, uns in der Woche ohne Fußball auf dem Platz auch athletisch weiterzuentwickeln, um bestmöglich vorbereitet wieder ins Training zu starten FC-Trainer René Wagner

Insgesamt neun Profis aus dem Kader sind in den kommenden Tagen weltweit im Einsatz. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Said El Mala, der zum zweiten Mal für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert wurde und auf seinen ersten Einsatz hofft. Er gehört zur zweiten Hälfte des von Bundestrainer Jürgen Klopp nominierten Doppelkaders, die Anfang Oktober gegen Serbien und Griechenland spielt. Ebenfalls in der Nations League sind Isak Johannesson für Island und Luka Lochoshvili für Georgien gefordert. Beide stehen vor einem straffen Pensum von jeweils vier Länderspielen. Weite Reisen stehen Gideon Mensah, der mit Ghana in der Afrika-Cup-Qualifikation antritt, sowie Paul Okon-Engstler bevor, der für die australische Nationalmannschaft zwei Tests gegen Brasilien absolviert – jeweils in Queensland.

Zum Kölner Länderspiel-Aufgebot kommen Nominierungen im Nachwuchsbereich hinzu. Die Engländer Jahmai Simpson-Pusey (U21), Mikey Moore (U20) und Reigan Heskey (U19) reisen zu den Nachwuchsteams der Three Lions. Rav van den Berg spielt mit der niederländischen U21-Auswahl in der EM-Qualifikation.