Mehrere hundert Anhänger des FC sind erneut nach Österreich gereist, um den 1. FC Köln ins Trainingslager zu eskortieren. Das Team war dabei in Kitzbühel untergebracht und absolvierte die Trainingseinheiten in St. Johann/Tirol.

Für die Spieler ist es jedes Mal eine beeindruckende Erfahrung, mit welcher Begeisterung die Kölner Fans in eine neue Spielzeit gehen. Direkt im Anschluss an das Trainingslager findet am 1. August die Feier zur Saisoneröffnung statt. Eine Woche später gibt es von einem Sponsor eine erhebliche Belohnung für die FC-Anhängerschaft.

3330 Liter Gratis-Getränke nach Testspiel gegen spanischen Pokalsieger

Als Teil der Saisonvorbereitung trifft die Mannschaft von Trainer René Wagner (38) am Samstag (8. August 2026) um 15.30 Uhr auf den Pokalsieger aus Spanien, Real Sociedad. Die Begegnung wird im Rhein-Energie-Stadion ausgetragen. Nach dem Abpfiff wird auf den Wiesen vor dem Stadion Freibier ausgeschenkt.

Der Vereinssponsor Gaffel begleicht damit das Torkonto der abgeschlossenen Saison. Die Fans des FC können sich auf 3330 Liter Kölsch einstellen. „Das Torkonto ist inzwischen eine schöne Tradition geworden und gehört für viele FC-Fans einfach vor der Saison dazu. Nach dem Testspiel wollen wir gemeinsam mit den Fans auf die vergangene Saison anstoßen und voller Vorfreude in die neue Bundesliga-Spielzeit starten“, äußert sich Sebastian Lenninghausen, Produktmanager bei Gaffel.

Wie ergibt sich die Menge von 3330 Litern? Für jeden Treffer des FC bei einem Heimspiel spendiert der Brauerei-Sponsor 111 Liter. In der Spielzeit 25/26 wurden auf heimischem Rasen 30 Tore erzielt. In der Saison davor resultierten 33 Tore in 3663 Litern. Der Rekordwert dieser Kölsch-Aktion stammt aus der Saison 2018/19. Damals wurden nach 49 Heimtreffern 5439 Liter Kölsch verteilt. Ob Ragnar Ache und seine Mitspieler in der neuen Saison für mehr Gratis-Bier sorgen, wird die Zukunft zeigen. Sein legendärer Fallrückzieher gegen Hoffenheim hätte allein schon 1111 Liter verdient gehabt.

Abseits des Rasens herrscht aktuell ein Konkurrenzkampf der Kölsch-Marken um den FC. Der Gaffel-Kontrakt mit der Männermannschaft läuft noch bis zum Jahr 2030. Im Hintergrund versucht jedoch der Wettbewerber Reissdorf, sich in Position zu bringen. Gegenwärtig ist in der Stadt die Herausforderung auf einem großen Werbeplakat zu lesen: „Das Non Prost Ultra. Reissdorf – mit Leidenschaft für den 1. FC Köln. Seit 1948.“

Reissdorf fördert die Frauen des FC und hat einen neuen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Das Kölsch dieser Marke wird im Geißbockheim sowie im Franz-Kremer-Stadion serviert. Gaffel hingegen ist im Rhein-Energie-Stadion erhältlich. (red)