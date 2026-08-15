Said El Mala hat am Samstag wieder am öffentlichen Training des 1. FC Köln teilgenommen. Einen Tag, nachdem sein Transfer zu Borussia Dortmund scheiterte, wurde der Stürmer von den anwesenden Anhängern bejubelt.

Viele Fans des FC hatten die ganze Woche über gezittert, ob sie den 19-Jährigen noch einmal im Vereinstrikot sehen würden. Die Transfergespräche zwischen dem 1. FC Köln und dem BVB hatten sich in der Endphase intensiviert. Nachdem der FC ein weiteres Angebot abgelehnt hatte, zog sich Borussia Dortmund am Freitag aus den Verhandlungen zurück. El Mala wird demnach weiterhin für den FC auflaufen, falls nicht unerwartet ein anderer Klub eine sehr hohe Summe bietet.

Letzte Einheit vor dem Paderborn-Test

El Malas Konzentration gilt nun wieder dem FC. Als er am Samstag am Geißbockheim kurz nach 14 Uhr als letzter Spieler den Rasen betrat, empfingen ihn die Zuschauer mit hörbarer Erleichterung und Beifall.

Für den Angreifer und seine Teamkollegen stellte das Training die finale Vorbereitung auf das Testspiel am Sonntag gegen den SC Paderborn dar. Die Begegnung mit dem Bundesliga-Aufsteiger ist auf zweimal 90 Minuten angesetzt. Trainer René Wagner will so vielen Akteuren wie möglich die Gelegenheit geben, sich für einen Startplatz zu empfehlen.

Die Kölner Mannschaft kam auch am Samstag bei der Einheit ins Schwitzen, obwohl die Temperaturen nach zwei sehr heißen Tagen spürbar angenehmer waren. Am Donnerstag und Freitag hatte das Team noch bei großer Hitze im Franz-Kremer-Stadion ohne Zuschauer trainiert. Ein Regenschauer kurz vor Beginn der Einheit sorgte im Grüngürtel für schwüle Bedingungen.

El Mala ließ sich von den Diskussionen der vergangenen Wochen nichts anmerken und zeigte vollen Einsatz. Bereits beim Aufwärmprogramm absolvierte er jeden Sprint. Die Anhänger, die auf Autogramme und Bilder warteten, mussten sich wie bei seinen Kollegen bis zum Ende der Einheit gedulden.

Said El Mala schrieb nach dem Training am Samstag (15. August) noch rund 20 Minuten Autogramme. Copyright: Béla Csanyi

Nach der einstündigen Einheit hängte El Mala dann geduldige 20 Minuten für die Fans dran, unterschrieb Autogrammkarten, Trikots und einen Plüsch-Hennes. Die ernste Miene ließ allerdings auch erahnen, dass die andauernden Transferverhandlungen nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen waren. Dass am Sonntag der Ball wieder rollt, dürfte dem FC-Star ganz recht sein.

Da für den Doppel-Test am Sonntag gegen den SC Paderborn zwei komplette Mannschaften benötigt werden, nahmen auch mehrere Nachwuchsspieler am Training teil. Nach einer langen Vorbereitungszeit ist die Partie in Ostwestfalen die finale Möglichkeit, sich für einen Platz im Profikader zu empfehlen. (red)