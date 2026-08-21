Es bleibt dabei: Said und Malek El Mala bekommt man nur im Doppelpack. Nach Informationen dieser Zeitung hat auch Malek seinen Vertrag beim 1. FC Köln bis 2031 verlängert. Das ursprüngliche Arbeitspapier des zwei Jahre älteren Bruders von Said (19) war ebenfalls bis 2030 gültig gewesen.

Said und Malek El Mala waren im Sommer 2024 für 500.000 Euro Ablöse von Viktoria Köln ans Geißbockheim gewechselt. Nachdem das Brüderpaar zunächst für eine Saison an den Drittligisten zurückverliehen worden war, geht es seit einem Jahr für den FC auf Torejagd. Während Said mit 13 Treffern gleich in seiner ersten Bundesliga-Saison zum besten Kölner Torschützen avancierte und sich in den Dunstkreis der Nationalmannschaft spielte, wird Malek bislang über die U21-Mannschaft des Klubs für höhere Aufgaben ausgebildet. Verletzungsbedingt kam er in der vergangenen Saison allerdings nur in 13 Regionalliga-Spielen zum Einsatz, dabei gelangen ihm fünf Tore.

Zuletzt hatte sich Borussia Dortmund intensiv um eine Verpflichtung von Said El Mala bemüht. Am Freitag vergangener Woche zog sich der BVB jedoch aus dem Poker zurück, weil er die Kölner Forderungen von mindestens 50 Millionen Euro Ablöse nicht erfüllen konnte oder wollte. Das anschließend bekannt gewordene Interesse von RB Leipzig kam über einen informellen Austausch nicht hinaus. Wie diese Zeitung erfuhr, arbeitete der FC im Hintergrund schon seit längerer Zeit an einer Verlängerung mit seinem Ausnahmetalent. Am Mittwochabend gelang schließlich der Durchbruch, am Tag danach erfolgte die Unterschrift - im Doppelpack von Said und Malek El Mala.