Die Kaderplanung des 1. FC Köln nimmt weiter Form an. Für ein junges Abwehrtalent wurde nun eine Leihe als nächster Karriereschritt vereinbart.

Obwohl er zu den vielversprechendsten Nachwuchsspielern des 1. FC Köln gehört, fehlte Yannick Mausehund bereits im Trainingslager. Der Klub ließ den 20 Jahre alten Verteidiger in St. Johann und Kitzbühel außen vor, da für ihn ein passender Leihverein gesucht wurde.

Nun wurde eine Einigung erzielt: Mausehund sammelt künftig beim Drittligisten TSV Havelse Erfahrung. Wegen der hohen Dichte an Konkurrenten in der Kölner Innenverteidigung wären seine Einsatzzeiten voraussichtlich auf die Regionalliga beschränkt geblieben. Bei Havelse soll er sich nun weiterentwickeln. Sein Vertrag bei den Kölnern wurde zudem um ein zusätzliches Jahr bis 2028 ausgedehnt.

Zu viel Konkurrenz in der Innenverteidigung

Der junge Spieler absolvierte am Geißbockheim regelmäßig Trainingseinheiten mit dem Profikader. Im ersten Vorbereitungsspiel gegen den FC Rheinsüd (5:0) stand er aufgrund von Personalnot in der Defensive als einziger Akteur über die komplette Spieldauer auf dem Platz.

Die personelle Situation im Kölner Abwehrzentrum ist mit Luka Lochoshvili, Julian Pauli, Rav van den Berg, Jahmai Simpson-Pusey und Joel Schmied sehr gut besetzt. Darüber hinaus wird im Saisonverlauf mit der Rückkehr von Timo Hübers nach dessen Knieverletzung gerechnet. Ähnlich wie bei Mausehund ist auch für Elias Bakatukanda eine Leihe geplant.

Mausehund, der in Berlin geboren wurde, wechselte 2025 von Hertha BSC nach Köln. Es gab mehrere Interessenten für eine Leihe, zu denen Alemannia Aachen und der niederländische Club VVV Venlo zählten. Manche Vereine hatten Interesse an einer permanenten Verpflichtung, was für den FC jedoch ausgeschlossen war, da man langfristig mit ihm plant.

Lukas Berg, Technischer Direktor beim FC, kommentierte die Personalie: „Nach einem verletzungsbedingt nicht ganz einfachen Start beim FC hat sich Yannick in der vergangenen Saison stark zurückgekämpft und als Stammspieler eine wichtige Rolle in unserer U21 eingenommen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern konnten. Dabei haben wir auch über seinen weiteren Karriereweg gesprochen und sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Leihe in die 3. Liga für ihn aktuell genau der richtige Schritt ist.“

Der Spieler selbst äußerte sich ebenfalls zu seiner Zukunft: „Ich bin in erster Linie stolz darauf, meinen Vertrag beim FC zu verlängern. Gleichzeitig freue ich mich sehr darauf, auf höherem Niveau Spielpraxis zu bekommen und mich in Havelse sowohl sportlich als auch menschlich entwickeln zu können. Der Fußball in der 3. Liga ist sehr intensiv und physisch, das passt zu meinen Stärken. Ich möchte mich schnell und gut an die Liga anpassen und freue mich darauf, auf Profiniveau den nächsten Schritt zu gehen.“ (red)