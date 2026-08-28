Für den 1. FC Köln steht am Samstag der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison auf dem Programm. Gegner TSG Hoffenheim muss dabei auf einen ganz wichtigen Mann verzichten.

Torjäger Fisnik Asllani, der in der vergangenen Saison mit zehn Toren und sieben Vorlagen Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt weckte, wird nicht mit nach Köln reisen. „Bei Fis wird es noch nicht ganz für den Kader reichen“, sagte Trainer Christian Ilzer vor dem Auftaktspiel beim FC.

Leipzig-Wechsel platzte wegen Medizincheck

Nach seinem wegen „medizinischer Bedenken“ gescheiterten Wechsel zu RB Leipzig war der 24-Jährige mit etwas Trainingsrückstand in die finale Phase der Vorbereitung gegangen, zusätzlich wurde er von kleineren Knieproblemen ausgebremst.

„Er wird Schritt für Schritt mehr am Mannschaftstraining teilnehmen“, kündigte Ilzer an. Dort seit zwei Wochen wieder vollständig integriert ist Spielmacher Andrej Kramaric, der nach seiner Leisten-Operation „sehr gute Fortschritte“ mache.

Fehlen wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch Flügelspieler Alexander Prass wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Tim Lemperle muss wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus der Vorsaison passen und kehrt somit nicht an die alte Wirkungsstätte zurück.

Nach der überraschend starken letzten Spielzeit warnt Ilzer vor Leichtsinnigkeit. „Wir haben einen Gegner in uns. Und zwar den, der denkt, dass wir letzte Saison Fünfter geworden sind und das automatisch in dieser Saison wieder werden“, erklärte der Coach: „Kein Status aus der letzten Saison wird uns ab morgen helfen. Wir starten wieder bei null Punkten und müssen uns alles wieder hart erarbeiten.“ Er erwarte schon in Köln eine „große Herausforderung“. (sid)