Wenn der VfB Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr) den 1. FC Köln empfängt, wird auch Jürgen Klopp ganz genau hinschauen. Nach Informationen dieser Zeitung hat sich der neue Bundestrainer für die Bundesliga-Partie angesagt. Damit bietet sich ihm die Gelegenheit, gleich mehrere Nationalspieler und mögliche künftige DFB-Kandidaten live zu beobachten. Einer dürfte dabei besonders in den Mittelpunkt rücken: Said El Mala (20). Der FC- Jungstar spielt bei Klopp vor.

Vieles spricht dafür, dass Klopp den Kölner Offensivspieler für die anstehenden Länderspiele nominiert. Sein erster Lehrgang als Bundestrainer beginnt am 21. September. Im Anschluss stehen für die Nationalmannschaft vier Aufgaben in der Nations League an: das Spiel in den Niederlanden am 24. September, die Partie gegen Griechenland am 27. September in Augsburg, das Duell mit Serbien am 1. Oktober in München und die Partie in Griechenland am 4. Oktober.

El Mala hatte gleich zum Bundesliga-Auftakt beim 3:2-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim getroffen. Nach 65 Minuten war sein Arbeitstag allerdings vorzeitig beendet: Der Offensivspieler musste wegen Krämpfen ausgewechselt werden. Nach dem geplatzten Wechsel zu Borussia Dortmund und seinem Verbleib in Köln hatte El Mala seinen Vertrag beim FC um ein weiteres Jahr bis 2031 verlängert. Gegen Hoffenheim lief er erstmals mit der Nummer zehn auf dem Rücken auf. Für den FC wäre es nun wichtig, dass die Ursache für die Krämpfe schnell geklärt wird.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp am vergangenen Freitag beim Bundesliga-Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart Copyright: Sven Hoppe/dpa

Auf sein erstes A-Länderspiel wartet El Mala allerdings noch. Vor dem WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg Mitte November 2025 gehörte der gebürtige Krefelder zwar erstmals zum Aufgebot der Nationalmannschaft, kam aber nicht zum Einsatz. Überraschend wurde er von Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann anschließend auch nicht für die Weltmeisterschaft nominiert. Doch Nagelsmann ist bekanntlich mittlerweile DFB-Geschichte.

Auch Stuttgarts Pejcinovic im Blick

Auf Stuttgarter Seite dürfte Dzenan Pejcinovic besonders genau vom neuen Bundestrainer beobachtet werden. Der 21 Jahre alte Stürmer ist neu beim VfB und gilt als Kandidat für Klopps ersten Kader. Der Coach hatte bereits nach der 1:5-Auftaktpleite der Schwaben gegen den FC Bayern München bei Sat.1 keinen Hehl aus seinem Interesse gemacht: „Dzenan weiß das jetzt, weil ich gesagt habe: Wenn ich in Stuttgart bin, treffen wir uns.“

Doch Pejcinovic ist nicht der einzige VfB-Profi mit Chancen auf eine Einladung. Auch Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Jamie Leweling gehören zu den Spielern, die Klopp in Stuttgart besonders aufmerksam verfolgen dürfte. Der 59-Jährige war bereits am Montag in Stuttgart zu Gast und am beobachte die Trainingseinheit des VfB. Klopp absolviert derzeit seine Kennenlern-Reise bei den Vereinen der Bundesliga.