Der SC Fortuna Köln hat in der 3. Liga die zweite Saisonniederlage kassiert. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Mink dem bis dato sieglosen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden vor 3215 enttäuschten Zuschauern im Südstadion mit 0:2 (0:2). Mit sechs Punkten aus sechs Spielen rangiert der Aufsteiger nur dank der besseren Tordifferenz nicht auf einem Abstiegsplatz. „Wir hatten eine schlechte Anfangsphase, in der der Gegner immensen Druck gemacht hat. Danach hatten wir genügend Situationen in der Box und auch Abschlüsse. Allerdings hatten wir heute nicht die individuelle Qualität, um die Tore zu machen. Das war der Knackpunkt“, sagte Mink.

Die Südstädter, bei denen Neuzugang Florian Heister sein Startelfdebüt feierte, bekamen zunächst keinen Zugriff. Nach nur fünf Minuten verzeichnete der frühere Viktorianer Niklas May den ersten Abschluss für die Gäste. Die Hessen investierten zu Beginn deutlich mehr und gingen folgerichtig noch in der Anfangsphase in Führung. Fortunas Linksverteidiger Robin Afamefuna gab Roberto Massimo nur Geleitschutz, so dass dieser von der Strafraumgrenze ungestört ins lange Eck abschließen konnte (13.).

Der Boden war eine Katastrophe, eine bodenlose Frechheit. Matthias Mink, Trainer SC Fortuna Köln

Nach etwa 20 Minuten fingen sich die Hausherren. Ein Vorstoß von Heister ebnete den Weg zur ersten Torchance für die Fortuna. Nach einer Flanke des Rechtsverteidigers landete der Ball bei Adrian Stanilewicz, dessen Volleyabnahme Florian Stritzel glänzend um den Pfosten lenkte (26.). Romeo Aigbekaen (37.) und Bennit Bröger (43.) verzeichneten weitere gefährliche Abschlüsse für die inzwischen tonangebenden Kölner. Umso bitterer war es für die Mink-Elf, dass sie sich kurz vor der Pause das zweite Gegentor einhandelte. Erneut ging es aus Fortuna-Sicht viel zu einfach: Innenverteidiger Maximilian Fischer unterlief eine Flanke von links, so dass Moritz Flotho auf 0:2 erhöhen konnte (44.).

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber vehement auf den Anschluss. Aigbekaen (47., 52.) und Bröger (51.) hatten binnen vier Minuten dreimal das 1:2 auf dem Fuß. Nach einer Gelb-Roten Karte für Ayoub Chaikhoun (61.) verteidigten die Gäste noch tiefer. Köln lief immer wieder an, ließ aber die nötigen spielerischen Lösungen vermissen, um eine Lücke in der dichtgestaffelten Abwehr der Hessen zu finden. Auch die vielen ungenauen Flanken fanden keinen Abnehmer, so dass Sturm-Zugang Jannik Mause nach seiner Einwechslung in der letzten halben Stunde glücklos blieb. Mink schob die erfolglosen Bemühungen auch auf die Qualität des Rasens. „Der Boden war eine Katastrophe, eine bodenlose Frechheit“, schimpfte Fortunas Trainer. Während die Kölner nach zuvor vier ungeschlagenen Spielen erstmals wieder als Verlierer vom Platz gingen, gelang Wiesbaden gleich im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Daniel Scherning der erste Saisonsieg.