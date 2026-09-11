Drittligist FC Viktoria Köln entwickelt sich vor heimischem Publikum zu einem Favoritenschreck. Zum Auftakt des 5. Spieltags deklassierte die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm am Freitagabend den bis dato ungeschlagenen FC Hansa Rostock dank eines brillanten Auftritts mit 4:0 (2:0) und kletterte vorerst auf den Relegationsplatz.

Für den Klub aus Höhenberg, der vorher schon Preußen Münster (4:1) deutlich bezwungen hatte, war es der zweite Heimsieg in Folge gegen ein Schwergewicht der Liga. „Ich bin maximal stolz auf die Mannschaft. Wir haben extrem wenig zugelassen, das war der Schlüssel. Mit Ball haben wir immer wieder gute Aktionen kreiert. In den Momenten, die wir hatten, waren wir sehr zielstrebig“, schwärmte Wilhelm.

Viktoria Köln stellt Weichen mit Doppelpack früh auf Sieg

Die Gastgeber stellten vor 5956 Zuschauern im Sportpark mit einem Doppelschlag die Weichen früh auf Sieg. In der 12. Minute erzielte Niklas Castelle nach einem missratenen Klärungsversuch der Gäste die Führung. Für den Neuzugang aus Ulm war es das dritte Saisontor. Nur drei Minuten später legten die Kölner nach. Der überragende Castelle hebelte die Rostocker Abwehr mit einem Steckpass auf Yannick Tonye aus, dessen Querpass David Otto in der Mitte zum 2:0 verwertete.

Die Viktoria hatte die Partie jederzeit unter Kontrolle, arbeitete hervorragend gegen den Ball und sprühte auch nach dem Seitenwechsel vor Spielfreude. Lucas Wolf sorgte nach exakt einer Stunde für die Entscheidung – erneut hatte Castelle den Ball mustergültig durchgesteckt. Per Abstauber machte der famose Otto seinen Doppelpack perfekt (64.). Es war bereits sein fünfter Saisontreffer.