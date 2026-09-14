Zwei weitere Fritz-Walter-Medaillen in Gold gehen nach Leverkusen. Der Deutsche Fußball-Bund hat Francis Onyeka für seine Leistungen in der Altersklasse U19 und Kennet Eichhorn in der U17 ausgezeichnet. Onyeka gehört damit zum zweiten Mal zu den Preisträgern – 2024 hatte er bereits Gold in der U17 erhalten. Die Auszeichnungen gelten als höchste individuelle Ehrung im deutschen Nachwuchsfußball. Bei Bayer 04 ist die Freude entsprechend groß.

Simon Rolfes lobt den Nachwuchs

„Die Goldmedaillen für Kennet und Francis sind tolle persönliche Auszeichnungen. Mehr geht nicht im Nachwuchsbereich in Deutschland“, sagt Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. Beide Talente hätten schon früh im Profibereich Akzente gesetzt und sich die Ehrung deshalb verdient. „Sie sind herausragende Spieler ihrer jeweiligen Altersklassen“, sagt Rolfes. Onyeka hebt der Bayer-Sportchef dabei besonders hervor: Der 19-Jährige spielt seit seiner Kindheit in Leverkusen, ist inzwischen Teil des sogenannten „Future Teams“. Mit Onyeka und Eichhorn setzt sich eine bemerkenswerte Leverkusener Reihe fort. Jonathan Tah gewann die Fritz-Walter-Medaille 2015, Benjamin Henrichs folgte 2016, Kai Havertz 2018. Florian Wirtz wurde 2020 und 2022 jeweils mit Gold ausgezeichnet.

Für Kennet Eichhorn ist die Auszeichnung allerdings mit einer schwierigen Gegenwart verbunden. Der 17-Jährige war im Sommer von Hertha BSC nach Leverkusen gewechselt und galt als eines der interessantesten Mittelfeldtalente seines Jahrgangs. In der vergangenen Saison kam er für die Berliner Profis auf 19 Pflichtspieleinsätze und erzielte zwei Tore. Seinen Start bei Bayer musste Eichhorn jedoch verschieben. Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung festgestellt. Vorausgegangen waren nach Angaben des Klubs eine Magen-Darm-Erkrankung, eine hohe körperliche Belastung und deutlicher Gewichtsverlust. Zu den genauen medizinischen Umständen machte Bayer keine Angaben.

Der Klub will den Neuzugang zunächst vollständig genesen lassen und keinen zusätzlichen sportlichen Druck erzeugen. Nach einem Bericht der „Sport Bild“ wurde Eichhorn deshalb aus der Kaderplanung für die Hinrunde genommen. Wann der Mittelfeldspieler wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und erstmals für Bayer auflaufen kann, ist offen. Onyeka ist in dieser Hinsicht bereits ein Stück weiter. Der gebürtige Gummersbacher begann beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und wechselte 2014 im Alter von sieben Jahren in das Leverkusener Leistungszentrum.

In der Saison 2024/25 sammelte er erste Einsatzminuten im DFB-Pokal und in der Champions League. Um regelmäßig auf Profiniveau zu spielen, wurde der offensive Mittelfeldspieler anschließend an den VfL Bochum ausgeliehen. Dort kam er in der vergangenen Saison auf 30 Ligaeinsätze und neun Torbeteiligungen. Im Sommer folgte der nächste Schritt: Onyeka wechselte für ein Jahr auf Leihbasis zum Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Dort erarbeitete er sich früh einen Stammplatz in der Offensive.