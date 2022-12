FC-Profis in der Einzelkritik Torschütze Özcan, Czichos und Schwäbe stechen heraus

Köln – Marvin Schwäbe: Locker gegen Wimmer (7.), stabil gegen Klos (25.) und Wimmer (67.). Sicher im Passspiel und chancenlos beim Gegentor. Note: 2

Kingsley Schindler: Zunächst viel Mühe auf der rechten Abwehrseite, über die die Bielefelder bevorzugt angriffen. Konnte nach vorne kaum Akzente setzen und sah Gelb (31.). Die Pfiffe der Arminen-Fans gegen ihn wegen angeblicher Schauspielerei, gehören nicht ins Stadion. Note: 4,5

Luca Kilian: Streute viele Unsicherheiten in sein Defensivspiel. Blockte kurz vor der Pause aber auch eine Wimmer-Chance in höchster Not weg (42.). Note: 4

Rafael Czichos: Trug die Kapitänsbinde und ging voran. Bereite das 1:0 vor und warf sich den Bielefelder Angriffen entgegen. Schmerzhafte Begegnung mit den Pfosten (35.) Beim 1:1 kam er einen Schritt zu spät. Note: 2

Benno Schmitz: Solide auf links, obwohl er ein ungewohnt viele Fehlpässe spielte und sich nicht wie gewohnt nach vorne einschalten konnte. Sensationelle Rettungstat nach einem Klos Kopfball (45.+3). Note: 3

Ellyes Skhiri: Der Tunesier leistete viel Drecksarbeit, verlor aber auch einige Zweikämpfe und konnte das Spiel von hinten heraus nicht ordnen. Note: 4

Salih Özcan: Zweites Tor in 13 Tagen. Nahm von den Kölner Mittelfeldspielern die kämpferische Note der Arminia am besten an und ging furchtlos in die vielen harten Zweikämpfe. Note: 2,5

Dejan Ljubicic: Konnte sich auf der Acht kaum einbringen und verlor in der Vorwärtsbewegung viele Bälle. Verursachte den unnötigen Einwurf, der zum Ausgleich führte. Schwächste Saisonleistung des Österreichers. Note: 4,5

Ondrej Duda: Der Techniker fand einen Tag vor seinem 27. Geburtstag gegen die kratzbürstigen Arminen nur schwer ins Spiel und wirkte zunehmend frustriert. Bis auf die 200. FC-Flanke dieser Saison auf Modeste (4.) ohne Einfluss in der Offensive. Note: 4,5

Florian Kainz: Konnte sich wie alle FC-Offensivkräfte kaum in Szene setzen. So beschränkte sich sein Spiel auf die Defensivarbeit und ein paar gute Standards. Zu wenig, um einen Beitrag für en ersten FC-Auswärtssieg der Saison zu liefern. Note: 4

Anthony Modeste: Ganz schwieriges Spiel für den Franzosen, der ackerte und sich aufrieb. Drei Kopfbälle, einer in Ortegas Arme, die anderen beiden am Tor vorbei. Note: 4 (sam)