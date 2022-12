FC Viktoria Köln Interimstrainer Daniel Zillken gibt Einstand

Köln – Viel Zeit bleibt Daniel Zillken (53) nicht. Nur zwei Tage nach seiner Ernennung zum Interimstrainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Drittligisten FC Viktoria Köln steht der eigentliche Chefscout am Dienstag (19 Uhr, Magenta Sport) in der Partie beim Tabellenneunten SV Wehen Wiesbaden zum ersten Mal an der Seitenlinie.

Die Hauptaufgabe des früheren Trainers des Bonner SC besteht darin, aus den vielen namhaften Profis eine echte Einheit zu formen. „Wir müssen als Gemeinschaft funktionieren“, fordert Marcus Steegmann mit Blick auf den bislang fehlenden Teamgeist beim einstigen Geheimfavoriten. Nach der Entlassung von Drittliga-Rekordtrainer Pavel Dotchev sieht der Sportliche Leiter seine Spieler nun besonders in der Pflicht: „Die Situation ist sehr ernst. Ich erwarte eine Reaktion.“

Steegmann hat die Hoffnung, dass der nach vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen dringend benötigte Befreiungsschlag bereits kurzfristig gelingt: „Als Zweitliga-Absteiger gehört Wehen Wiesbaden für mich zu den Top-Sechs-Teams der Liga. Die Mannschaft hat eine hohe individuelle Qualität, läuft ihren Erwartungen bislang aber hinterher.“ Personell gibt es ein paar Fragezeichen. Während Moritz Fritz (fünfte Gelbe Karte) definitiv fehlen wird, sind Bernard Kyere, Fabian Holthaus und Michael Seaton angeschlagen.