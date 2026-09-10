Mitte August haben Wildschweine die Düsseldorfer Galopprennbahn verwüstet, der Schaden ist noch immer nicht vollständig behoben – und davon profitiert nun der Kölner Rennverein.

Auktionsrennen in Weidenpesch

Weil auch der für Sonntag geplante Renntag auf dem Grafenberg abgesagt werden musste, wird das dort vorgesehene BBAG-Auktionsrennen für Zweijährige am Freitag im Weidenpescher Park ausgetragen. Damit erhält der Kölner Renntag unverhofft einen sportlichen Höhepunkt. Auch die übrigen sieben Prüfungen sind angesichts der Düsseldorfer Absage besser besetzt als zunächst erwartet.

Der mit 52.000 Euro dotierte Wettbewerb für zweijährige Pferde über 1400 Meter (Start 18 Uhr) findet allerdings ohne den favorisierten Hengst Dimitri statt. Der bislang bei zwei Starts ungeschlagene Zweijährige wurde am Mittwoch wegen einer leichten Zerrung abgemeldet. „Er hat sich leicht gezerrt. Das Rennen kommt ein, zwei Tage zu früh für ihn“, sagte Trainer Henk Grewe bei „Galopp Online“. Dimitri, der sich im Besitz von Rennvereinspräsident Eckhard Sauren befindet, hatte nach seinem Debütsieg im Juni in München Anfang August auch ein Kölner Auktionsrennen über 1300 Meter gewonnen – jeweils mit Jockey Thore Hammer-Hansen.

Grewe ist dennoch vertreten und schickt Kutay mit Leon Wolff ins Rennen. Gute Chancen dürfte auch Tango Dancer aus dem Röttgener Quartier von Maxim Pecheur haben. Der Hengst belegte zuletzt im Zukunftsrennen in Iffezheim den dritten Platz und wird von Martin Seidl geritten, der während der Großen Woche fünf Siege feierte. Der Kölner Trainer Andreas Suborics bietet Best Fighter auf, sein Kollege Peter Schiergen ist mit Karlos und No Tie vertreten.

Insgesamt stehen am Freitag acht Rennen auf dem Programm. Neun Pferde reisen aus niederländischen Quartieren an, zwei weitere werden in Dänemark trainiert. Der erste Start erfolgt um 16 Uhr, die Rennbahn öffnet um 15.30 Uhr.