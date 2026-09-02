Die Handball-WM 2027 in Deutschland rückt mit großen Schritten näher, bei vielen Fans der DHB-Auswahl sind die wichtigsten Termine bereits dick im Kalender markiert. Kurzfristig gilt es jetzt aber, ein weiteres Datum im Kopf zu haben.

Am Freitag (4. September) werden ab 12 Uhr weitere Ticket-Kontingente für das Turnier freigeschaltet. Es gibt Tickets für die Spiele aller Vorrunden- und Hauptrundengruppen – und damit auch für die Vorrunden- und Hauptrundenspiele des DHB‑Teams. Die zweite Turnierphase würde Deutschland bei einem Weiterkommen in Köln bestreiten.

Handball-WM: Hauptrunde mit Deutschland in Köln

Aufgrund der hohen Nachfrage für die Spieltage der deutschen Handball-Nationalmannschaft in München (Vorrunde) und Köln (Hauptrunde) ist der Kauf im Sinne einer gerechten Ticketverteilung auf fünf Tickets pro Person und Spieltag begrenzt. Für das Finalwochenende in der Lanxess-Arena sind dagegen keine Karten verfügbar.

Die zusätzlichen Karten gelangen in den Verkauf, weil nicht alle teilnehmenden Länder die ihnen zustehenden Kontingente in voller Höhe abgerufen haben. Diese Rückläufer landen nun im freien Verkauf nach dem Prinzip „first come, first serve“. Interessenten sollten daher am Freitag pünktlich den Online-Ticketshop ansteuern.

„Wir merken einen großen Hype um die Tickets aller Spiele bei der Heim-WM“, sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober. „Wir befinden uns schon jetzt bei einer Auslastung von 75 Prozent. Das unterstreicht, welch große Vorfreude auf diese Weltmeisterschaft herrscht.“

In Köln gastiert die Handball-Weltmeisterschaft vom 20. bis 31. Januar 2027 in der Lanxesss-Arena. Hier werden Hauptrundenspiele sowie das Finalwochenende ausgetragen. Gespielt wird bei der WM auch in München, Magdeburg, Stuttgart, Kiel, und Hannover.

Nach den Erfahrungen mit vielen emotionalen Spielen bei der Heim-EM 2024 freut sich die deutsche Auswahl schon jetzt auf die Rückkehr in den Handball-Tempel in Köln-Deutz, der seit 2010 auch schon das Final 4 der Champions League beherbergt. (bc)