Großer Basketball-Abend in der Lanxess-Arena: Am Donnerstag (27. August 2026) absolvierten sowohl die deutschen Frauen als auch die Männer Länderspiele in Köln.

Das Doppel-Länderspiel mit der WM-Generalprobe der Frauen gegen die Türkei (62:63) und dem Auftakt in Runde zwei der WM-Quali der Männer gegen die Niederlande (99:83) war nicht nur auf dem Parkett ein Highlight. Auch auf den Rängen, wo sich 14.000 Fans versammelt hatten, war eine ganze Menge los.

Lanxess-Arena empfiehlt sich als Basketball-Tempel

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (51) und Oberbürgermeister Torsten Burmester (63), zwei große Befürworter der Kölner Olympia-Bewerbung, nutzten den Rahmen für ein buntes Programm aus Politik und Sport.

Burmester traf sich im Backstage-Restaurant mit einer Delegation des NBA‑Klubs Orlando Magic, der gerade auf PR-Tour unterwegs ist. FC-Fan Wüst, der am Vortag schon zur Eröffnung der Gamescom in Köln weilte, klatschte vor Anwurf mit Promi-Gast Said El Mala (20) ab und posierte für ein gemeinsames Foto.

Das Spiel der Männer am späteren Abend verfolgte Said einen Tag nach seinem Geburtstag mit getönter Brille und Basketball-Anstecker am Hemd an der Seite von Bruder Malek (21).

Vom Hallensprecher wurde El Mala in einer Auszeit im zweiten Viertel dann auch offiziell begrüßt und als Fußball-Nationalspieler vorgestellt. In der ersten Reihe direkt am Court saßen Said und Malek neben Ellen Schröder, der Frau von Deutschlands Basketball-Überflieger Dennis Schröder (32).

Der deutsche Basketball-Bund, der Welt- und Europameister Johannes Voigtmann (33) vor dem Spiel verabschiedete, war sichtlich beeindruckt von den Rahmenbedingungen in Köln. Der DBB würde sich bei einer erfolgreichen Olympia-Bewerbung von Köln und der Region Rhein-Ruhr freuen, seine Spiele in der Arena austragen zu dürfen.

Schon vor dem Höhepunkt des Abends konnte der Basketball-Bund außerdem eine echte Erfolgsmeldung verkünden: Der Sponsoringvertrag mit dem langjährigen Partner ING Deutschland wurde um zehn Jahre bis 2036 verlängert. Die Bank wird damit für mindestens 33 Jahre Hauptsponsor der Nationalmannschaft sein. Zudem besteht eine Option auf eine weitere Verlängerung des Vertrages.

Das Konzept des Doppel-Länderspiels kam auch bei den Stars gut an. „Ich finde das super mit den Frauen, finde es geil, dass wir einen Doppelspieltag haben“, so Weltmeister-Kapitän Schröder. Es sei „sehr cool, da passiert was in Deutschland“.

Welt- und Europameister Johannes Thiemann (32) ergänzte: „Damals, als ich in Berlin gespielt habe, hatten wir auch öfter diese Double-Header. Das war immer cool, weil man von beiden Fanseiten was mitbekommt. Es ist eine coole Sache.“