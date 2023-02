London/Köln – Wenige Minuten nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EURO 2020 hat Joachim Löw bei der ARD für ein TV-Interview vorbeigeschaut. Für den 61-Järhigen war es ein besonderer Moment, denn die Niederlage im Achtelfinale gegen England war auch gleichzeitig sein letzter Auftritt als Bundestrainer. Sichtlich niedergeschlagen stellte er sich den Fragen von ARD-Moderatorin Jessy Wellmer am Spielfeldrand.

Es folgte ein holpriges Interview, das anschließend zu viel Kritik führte. Die Resonanz muss so groß gewesen sein, dass die ARD bereits am Mittwochvormittag auf die Vorwürfe reagierte. Denn auch die Fragerunde mit Kapitän Manuel Neuer lief nicht so rund.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky nimmt Jessy Wellmer in Schutz

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky wies die Kritik an den Interviews nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft energisch zurück. „Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger ist es gelungen, respektvoll mit Joachim Löw umzugehen, ohne unkritisch mit der Situation umzugehen“, sagte Balkausky am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Das Interview war ja sehr herausfordernd für alle Beteiligten, da dies das Ende der Ära Löw bedeutete und dies auch dem Bundestrainer spürbar nahe ging.“



Jessy Wellmer arbeitet für die ARD-Sportschau. Copyright: imago images/Laci Perenyi

Kritik gab es nach der 0:2-Pleite und dem enttäuschenden Ende der Ära Löw unter anderem an Wellmers Formulierung „Ende gut, alles gut“. Löws Antwort darauf klang sehr zerknirscht. „Wir hatten uns natürlich auch was anderes erhofft bei diesem Turnier“, antwortete Löw. „So unmittelbar nach dem Spiel jetzt über alles zu reden, ist schwierig, denn die Enttäuschung überwiegt natürlich schon.“

Der Sportkoordinator sagte dazu: „Sie hat eine Frage formuliert, die hieß: „Ende gut, alles gut - oder eben nicht alles gut?“ Dies mag in dem Lärm verkürzt am Fernseher angekommen sein, ist aber von ihr ausdrücklich als Frage formuliert worden.“



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Bereuen Sie etwas?“

Aber auch die Frage „Bereuen Sie etwas?“ sorgte in den sozialen Medien für Kopfschütteln. „Was?“, hakte Löw sichtlich genervt nach. Wellmer konkretisierte die Frage noch einmal: „Irgendeine Entscheidung heute vor dem Spiel, im Spiel, in der Vergangenheit?“ Löws Antwort fiel kurz aus. „Fehler macht ja jeder, und Fehler werden immer gemacht.“



Das könnte Sie auch interessieren:

DFB-Team Anzeige Toni Kroos reagiert sarkastisch auf Hoeneß' Rüffel

Pressestimmen zum DFB-Aus Anzeige „Wembley beerdigt das deutsche Gespenst“

Mehrere Medien hatten die Interviewführung kritisiert. Auch in den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Nutzer irritiert und verärgert. (mbr/dpa)