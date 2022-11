Köln – Der FC Viktoria Köln hat seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga weiter ausgebaut. Das Team von Trainer Olaf Janßen landete am Samstag im Heimspiel gegen den Halleschen FC einen ungefährdeten 2:0 (1:0)-Sieg und schob sich durch die siebte ungeschlagene Partie in Folge auf den achten Tabellenplatz vor. „Ich bin überglücklich, dass die Mannschaft den Weg so weitergeht. Wir haben kaum etwas zugelassen und hochverdient gewonnen“, meinte Janßen.

Nach ausgeglichener Anfangsphase hatten die Höhenberger alles unter Kontrolle. Zwei guten Chancen durch Timmy Thiele (16., 28.) folgte in der 33. Minute die Führung. Kapitän Mike Wunderlich köpfte eine Flanke von Thiele unhaltbar ins rechte obere Toreck. Eine Viertelstunde nach Wiederbeginn legten die Hausherren nach.

Das könnte Sie auch interessieren:

3. Liga Anzeige FC Viktoria Köln gewinnt auch in Zwickau

3. Liga Anzeige Viktoria Köln ohne Timmy Thiele nach Zwickau

3. Liga Anzeige Viktoria Köln rettet in Unterzahl einen Punkt

Diesmal drückte Simon Handle eine flache Hereingabe von Marcel Risse über die Linie (58.). Fortan zogen sich die Kölner zurück, ehe Thiele kurz vor Schluss mit einem Fallrückzieher an den Querbalken sogar noch das 3:0 verpasste.