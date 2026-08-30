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Beeindruckender HeimsiegViktoria Köln schlägt Preußen Münster 4:1

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2 min
David Otto Viktoria Koeln, 10 bejubelt sein Tor zum 3:1. FC Viktoria Koeln vs. SC Preussen Muenster, Fussball, 3. Liga, 03. Spieltag, Saison 2026/2027, 30.08.2026 DFL/DFB Regulations prohibit any use of Photographs as image sequences and/or Quasivideo FC Viktoria Koeln vs. SC Preussen Muenster, Fussball, 3. Liga, 03. Spieltag, Saison 2026/2027, 30.08.2026 Koeln *** David Otto of Viktoria Cologne, No. 10, celebrates his goal to make it 31 in the match between FC Viktoria Cologne and SC Preussen Münster, soccer, 3. Liga, Matchday 3, 20262027 season, August 30, 2026 DFL DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video FC Viktoria Cologne vs. SC Preussen Münster, soccer, 3. Liga, Matchday 3, 20262027 season, August 30, 2026, Cologne Copyright: xEibner-Pressefoto/ThomasxHaeslerx EP_THR

Viktoria-Torschütze David Otto

Copyright: IMAGO/Eibner

Der Höhenberger Drittligist lässt dem Zweitliga-Absteiger keine Chance. David Otto sammelt vier Scorerpunkte.

Zum Abschluss des dritten Spieltags der Dritten Liga ist dem FC Viktoria Köln am Sonntagabend ein beeindruckend souveräner 4:1 (3:1)-Heimerfolg über den Zweitliga-Absteiger Preußen Münster gelungen.

Anders als in den ersten drei Pflichtspielen der Saison begann die Viktoria vor 5264 Zuschauern im Höhenberger Sportpark effizient. Gleich der erste Schuss saß: Niklas Swider hatte in der sechsten Minute David Otto angespielt, der Stürmer drehte sich und steckte durch auf Niklas Castelle. Kölns Sommer-Zugang schob überlegt ein ins lange Eck. Auf der anderen Seite blockte die gesammelte Viktoria-Abwehr-Körpermasse einen Schuss vor der Torlinie und verhinderte den Ausgleich – ehe die Höhenberger abermals eiskalt blieben: Diesmal bediente Castelle von der linken Seite mit einer Hereingabe Otto, Viktorias Kapitän tunnelte Morten Behrens und erhöhte auf 2:0 (12.). Es war eine turbulente Anfangsphase, nach 20 Minuten hätten die Gastgeber nach einem schlimmen Fehlpass auf 3:0 erhöhen können, vertändelten aber den Ball und fingen sich einen Konter – über Umwege kam Felix Higl an den Ball und schoss wuchtig zum 1:2 (20.).

Doch die Viktoria blieb tonangebend und hatte die bessere Spielanlage. Münster kam selten gefährlich vors Tor von Arne Schulz, offenbarte gleichzeitig große Defensiv-Lücken. Kölns Abwehrchef Tobias Eisenhuth machte in der 43. Minute einen Ausflug auf den rechten Flügel, sah die erhobene Hand von Otto im Zentrum, flankte – und fand perfekt den Kopf des Kapitäns, der völlig freistand und das 3:1 erzielte.

In der zweiten Halbzeit blieb die Viktoria dominant, hatte phasenweise um die 80 Prozent Ballbesitz – aber nicht mehr den totalen Drang in Richtung Münster-Strafraum. Preußen agierte hingegen merkwürdig passiv, als hätten sie schon frühzeitig mit der Partie abgeschlossen. Erst ab der 70. Minute wurden durch zwei Chancen noch einmal die Geister geweckt – doch Viktoria konterte kurz vor Schluss eiskalt. Otto sammelte seinen vierten Scorerpunkt des Abends, als er Behrens aussteigen ließ und quer auf Joker Noah Maboulou legte, der den Fuß zum 4:1 hinhielt (89.).