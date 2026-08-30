Zum Abschluss des dritten Spieltags der Dritten Liga ist dem FC Viktoria Köln am Sonntagabend ein beeindruckend souveräner 4:1 (3:1)-Heimerfolg über den Zweitliga-Absteiger Preußen Münster gelungen.

Anders als in den ersten drei Pflichtspielen der Saison begann die Viktoria vor 5264 Zuschauern im Höhenberger Sportpark effizient. Gleich der erste Schuss saß: Niklas Swider hatte in der sechsten Minute David Otto angespielt, der Stürmer drehte sich und steckte durch auf Niklas Castelle. Kölns Sommer-Zugang schob überlegt ein ins lange Eck. Auf der anderen Seite blockte die gesammelte Viktoria-Abwehr-Körpermasse einen Schuss vor der Torlinie und verhinderte den Ausgleich – ehe die Höhenberger abermals eiskalt blieben: Diesmal bediente Castelle von der linken Seite mit einer Hereingabe Otto, Viktorias Kapitän tunnelte Morten Behrens und erhöhte auf 2:0 (12.). Es war eine turbulente Anfangsphase, nach 20 Minuten hätten die Gastgeber nach einem schlimmen Fehlpass auf 3:0 erhöhen können, vertändelten aber den Ball und fingen sich einen Konter – über Umwege kam Felix Higl an den Ball und schoss wuchtig zum 1:2 (20.).

Doch die Viktoria blieb tonangebend und hatte die bessere Spielanlage. Münster kam selten gefährlich vors Tor von Arne Schulz, offenbarte gleichzeitig große Defensiv-Lücken. Kölns Abwehrchef Tobias Eisenhuth machte in der 43. Minute einen Ausflug auf den rechten Flügel, sah die erhobene Hand von Otto im Zentrum, flankte – und fand perfekt den Kopf des Kapitäns, der völlig freistand und das 3:1 erzielte.

In der zweiten Halbzeit blieb die Viktoria dominant, hatte phasenweise um die 80 Prozent Ballbesitz – aber nicht mehr den totalen Drang in Richtung Münster-Strafraum. Preußen agierte hingegen merkwürdig passiv, als hätten sie schon frühzeitig mit der Partie abgeschlossen. Erst ab der 70. Minute wurden durch zwei Chancen noch einmal die Geister geweckt – doch Viktoria konterte kurz vor Schluss eiskalt. Otto sammelte seinen vierten Scorerpunkt des Abends, als er Behrens aussteigen ließ und quer auf Joker Noah Maboulou legte, der den Fuß zum 4:1 hinhielt (89.).