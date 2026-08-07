Malek El Mala, Bruder des vom BVB umworbenen Said El Mala, hat den U21-Fußballern des 1. FC Köln am Freitagabend einen Punkt in der Regionalliga West gesichert.

Der Stürmer erzielte den Ausgleich für die FC-Talente zum 1:1-Endstand bei der U23 von Borussia Dortmund. Das Team von Trainer Manuel Hartmann wurde im Stadion Rote Erde von rund 700 Fans lautstark unterstützt.

El Mala mit sehenswertem Treffer

Die Partie vor über 5000 Zuschauern nahm nach einer verhaltenen ersten Hälfte nach der Halbzeit Fahrt auf. Tim Degener erzielte die verdiente Dortmunder Führung per Flachschuss ins lange Eck (59.). Hartmann reagierte mit einem Doppel-Wechsel – und zog das Spiel damit wieder auf die Kölner Seite.

El Mala setzte sich auf der linken Angriffsseite gleich gegen mehrere Dortmunder durch und vollstreckte mit einem scharfen Schuss ins lange Eck zum 1:1 (66.). In der Schlussphase waren die Kölner agiler, der Siegtreffer fiel aber nicht mehr. (dm)