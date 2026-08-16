Der 1. FC Köln hat im ersten Heimspiel der aktuellen Runde einen Kantersieg eingefahren. Am zweiten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga der A-Junioren besiegte das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck den SV Wehen-Wiesbaden mit 7:0 (4:0).

Nach frühen Treffern von Milian Eggers (3.), Milan Nikolic (15.) und Kevin Ekweribe (27.) war seine Mannschaft im Franz-Kremer-Stadion bereits frühzeitig auf Kurs, zumal die Hessen nach einem als rotwürdig geahndeten Körpereinsatz gegen Ekweribe (29.) über eine Stunde lang in Unterzahl spielen mussten. Ekweribe (45.) erhöhte unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 4:0. Die eingewechselten Luca Mijatovic (78.) und Jan Colles (82./89.) erzielten die weiteren Tore. Ruthenbeck lobte das „richtig gute Spiel“ seiner Mannschaft, aber vor allem die Energie, die die Wechselspieler aufs Feld gebracht hätten. „Alle hatten Bock. Die Jungs haben alles rausgehauen“, sagte der 54-jährige Fußballlehrer nach dem einseitigen Duell.

Fortuna Köln freut sich aufs Derby gegen den FC

Mit 3:0 (2:0) hatte sich die U19 von Fortuna Köln bereits am Freitag bei Darmstadt 98 in der Kölner Gruppe durchgesetzt. Mit jeweils vier Punkten sind die Kölner Traditionsvereine nach zwei Spieltagen ungeschlagen. Die Treffer für die Südstädter hatten Abdul Job (4./35.) und Umut Ünal (72.) erzielt. Den Erfolg gelte es jedoch richtig einzuordnen, meinte Fortuna-Coach Timo Westendorf. Nach anfänglicher Passivität habe sein Team zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt, allerdings auch leidenschaftlich verteidigen müssen, um Darmstadt nicht in die entscheidenden Räume kommen zu lassen.

„Wir sind in der letzten Reihe nur schwer aufzubrechen. Wir können zufrieden sein, aber wir wissen auch, was wir investieren müssen, um erfolgreich zu sein“, sagte der 33-Jährige. In der englischen Woche geht es bereits am Mittwoch (18.30 Uhr, Kapellenstraße 100, Rondorf) mit dem dritten Spieltag weiter. Im Derby trifft Fortuna auf den 1. FC Köln. Die Rollen seien hier klar verteilt, meint Westendorf. Der FC habe natürlich andere Ziele und Möglichkeiten.

„Die Vorfreude ist riesig. Dass wir gegen den großen FC spielen dürfen, ist eine wunderbare Sache“, sagt Westendorf. Seine Mannschaft werde die Aufgabe mit „Demut, Leidenschaft und der notwendigen Leidensfähigkeit angehen“. Den letzten Vergleich im Mittelrheinpokal hatte Fortuna mit 0:2 verloren. Ruthenbeck blickt seinerseits mit Freude auf die positive Entwicklung der Fortuna und erwartet ein „enges Match“. Nach überstandener Verletzung dürfte Linksverteidiger Brian Adoga wohl seine ersten Pflichtspielminuten erhalten.

Irre Partie von Viktoria Köln

Einen intensiven Schlagabtausch lieferte sich die U19 von Viktoria Köln mit Borussia Mönchengladbach, der nach zehn Treffern in der Dürener Westkampfbahn 5:5 (3:1) endete. Die Begegnung war aufgrund fehlender Rasenplatz-Kapazitäten im Stadtgebiet in das eine Autostunde entfernte Niederau verlegt worden und begann für die Höhenberger vielversprechend.

Nach Treffern der U-17-Spieler Shevin Matondo (7.) und Paul Kolec (8.) erkämpfte sich das Team von Pietro Schiavo schnell einen Vorteil und ließ sogar weitere Torchancen ungenutzt. Nach einer Notbremse von Devine Abrifor (32.) gerieten die Rechtsrheinischen allerdings in Schieflage, so dass die Borussia (33.) verkürzte. Alpha Barry (45.) stellte aber im ersten Durchgang noch auf 3:1. Mit Wiederbeginn nutzte Mönchengladbach dann das Überzahlspieler effektiver (62./68.). Matondo (73.) brachte Viktoria aber wieder in Front. Nach einem erneuten Doppelschlag (83./88.) in den Schlussminuten sah Mönchengladbach dann wie der sichere Sieger, ehe Pawel Rahim (90+6.) nach über einstündiger Unterzahl doch noch der vielumjubelte Treffer gelang.

„Die Mannschaft hat es in allen Belangen überragend gemacht. Ich bin jedenfalls total stolz auf sie“, so Schiavo. Im nächsten Ligaspiel muss sein Team am Mittwoch zum 1. FC Saarbrücken (17 Uhr).