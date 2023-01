Leverkusen – Peter Stöger ist bei seiner Rückkehr ins Rheinland von Regen empfangen worden. „Typisch kölsches Wetter“, sagte der Österreicher, der viereinhalb Jahre den 1. FC Köln trainierte und am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL Now) mit dem ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest in der Europa League bei Bayer Leverkusen antritt.

„Auch sonst hat sich nicht viel verändert. Viel Verkehr, wie man es von Köln kennt. Alles dicht.“ Ein schöner Zufall: „Ich habe es nicht ausgesucht, aber wir sind in dem Hotel abgestiegen, in dem ich damals die ersten Wochen verbracht habe“, sagte Stöger.

Dass die Leverkusener sein Team unterschätzen könnten, glaubt der 55-Jährige nicht. „Das ist nicht der Bewerb, in dem sie gerne spielen würden“, sagte er mit Blick auf Bayers Champions-League-Ambitionen: „Aber ich gehe davon aus, dass ihr Fokus zu hundert Prozent auf diesem Spiel liegt.“ Auch sein Team werde „mit der bestmöglichen Mannschaft antreten.

Und es wird notwendig sein, dass wir einen sehr, sehr guten Tag haben, um punkten zu können.“ Kurzfristig verzichten muss Stöger auf Außenverteidiger Ende Botka und Mittelfeldspieler Somalia, die verletzungsbedingt in Ungarn geblieben sind. (dpa)