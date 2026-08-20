Leon Draisaitl und John-Jason Peterka werden in der Saison 2027/28 mit ihren Mannschaften der National Hockey League (NHL) insgesamt vier reguläre Saisonspiele in Deutschland bestreiten. Draisaitl und die Edmonton Oilers kommen für zwei Partien in die Lanxess Arena in Köln, Peterka und die Boston Bruins mit Cheftrainer Marco Sturm treten zweimal im SAP Garden in München an. Dabei mischt auch der FC Bayern kräftig mit.

„Diese Veranstaltungen stellen einen wichtigen Schritt in unserem Engagement dar, den Eishockeysport in Deutschland weiterzuentwickeln“, sagte der stellvertretende NHL-Chef Bill Daly am Donnerstag in München. Marty Walsh, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft NHLPA, betonte, „die Spiele der NHL Global Series im Jahr 2027 bringen mit Leon Draisaitl und JJ Peterka zwei der besten Spieler der NHL zurück, um vor ihren heimischen Fans zu spielen“.

NHL: Draisaitl und Peterka kommen 2027 nach Deutschland

Im Rahmen der diesjährigen NHL Global Series Germany finden bereits zwei Spiele im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt. Am 18. und 20. Dezember treffen dabei die Ottawa Senators mit Nationalspieler Tim Stützle auf die Chicago Blackhawks. „Indem wir mehr NHL-Spiele in einen der dynamischsten Eishockeymärkte Europas bringen, hoffen wir, eine bedeutende Chance zu schaffen, den Eishockeysport im ganzen Land weiterzuentwickeln“, sagte Walsh.

In diesem Zusammenhang gab die NHL eine weitreichende Zusammenarbeit mit dem FC Bayern bekannt. „Wir haben die letzten Monate sehr intensiv an einer neuen Art von Kooperation gearbeitet. Die NHL ist die stärkste Eishockey-Liga der Welt, wir haben da einen sehr starken Blick drauf, wir wollen Synergien erarbeiten und uns die Märkte eröffnen“, sagte Rouven Kasper, Marketing-Chef des deutschen Rekordmeisters.

„Wir haben schon konkrete Ideen, wir wollen die NHL in unsere Community reinlassen. Eishockey hat ein Momentum“, sagte Kasper auch mit Blick auf die Eishockey-WM 2027 in Deutschland. Daly ergänzte, die NHL und der FC Bayern wollten ihre etablierten Fan-Gemeinden und ihre Business-Partner zusammenbringen: Der FC Bayern, betonte Daly, „ist eine Weltmarke, die ikonisch ist und in ihrer Glaubwürdigkeit unerreicht“.

„Wir haben sehr viel Potenzial im deutschen Markt. Dass der FC Bayern und die NHL sich da aufstellen, ist ein sehr starkes Zeichen“, sagte Draisaitl. Daly wollte für die Zukunft auch nicht ausschließen, dass es zu einem NHL-Spiel in der Allianz Arena des FC Bayern kommt. „The sky is the limit, das ist auf unserem Radar“, sagte der stellvertretende NHL-Chef. (sid)