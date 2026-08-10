In der bevorstehenden Staffel der Start-up-Sendung „Die Höhle der Löwen“ wird in Steffen Baumgart auch ein bekanntes Gesicht aus der Fußball-Bundesliga mitwirken.

Der Fernsehsender RTL gab bekannt, dass der 54-Jährige in einer von acht neuen Episoden der Gründer-Show bei Vox als Markenbotschafter auftritt. Der Beginn der 20. Staffel des Formats ist für Anfang September angesetzt.

Steffen Baumgart als Markenbotschafter aktiv

Das Gastspiel in der „Höhle der Löwen“, in der Startup-Gründer um die Gunst von Investoren buhlen, stellt den ersten öffentlichen TV-Auftritt für den Fußballlehrer dar, nachdem seine Anstellung bei Union Berlin im April beendet wurde. Das berichtet „t-online“.

Seine Freistellung bei dem Verein aus der Hauptstadt erfolgte nach über einem Jahr Tätigkeit im Anschluss an eine 1:3-Niederlage beim 1. FC Heidenheim.

Baumgart war zuletzt schon in den Sozialen Netzwerken als Markenbotschafter für das Unternehmen „move2pay“ aufgetreten, bei dem körperliche Aktivitäten getrackt und per App in finanzielle Gutschriften eingelöst werden können.

Abseits der TV-Studios hofft Baumgart auf den nächsten Job im Profi-Fußball, wo er vor seiner Zeit in der Hauptstadt schon für den SC Paderborn, den 1. FC Köln und den Hamburger SV tätig war. (red)